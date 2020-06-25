9嚴重疫區旅客去「美這3州」須隔離2週　白宮：川普是總統不必遵守

▲因為川普是「美國總統不是平民」，所以不會遵守檢疫令。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國新澤西州（New Jersey）州長菲爾.墨菲（Phil Murphy）、紐約州（New York）州長安德魯.古莫（Andrew Cuomo）和康乃狄格州（Connecticut）州長內德.拉蒙特（Ned Lamont）24日決定，來自疫情特別嚴重州別的旅客，必須被隔離兩週才能自由行動。不過白宮同日表示，川普並不會遵守這項檢疫令，因為「美國總統不是平民」。

據《CNBC》報導，新澤西州、紐約州及康乃狄格州的州長共同於24日宣布，如果是來自「擁有大量病例的州」的旅客要來訪他們這3州，則必須先被隔離兩週，否則將會面臨罰款。

白宮的發言人茱德.德埃爾（Judd Deere）表示，川普將不會改變這週末前往新澤西州的計畫，且因為「美國總統不是平民」，所以不會遵守這個檢疫令。茱德.德埃爾還補充，「與他（川普）非常接近的任何人，包含工作人員、來賓、新聞記者，都必須接受新冠肺炎的採檢，並確定結果為陰性」，確保總統不會與任何有症狀或未經檢查的人接觸。

▲美國紐約州州長安德魯.古莫。（圖／路透）

新澤西州州長菲爾.墨菲表示，3州的檢疫令「是明智的做法，我們已經將我們的人民帶到地獄中了……」。不過，墨菲的發言人則拒絕評論白宮所發表的聲明。

另外，墨菲也和紐約州州長安德魯.古莫在同一電話會議上表示，「我們非常努力降低病毒的傳播速度，我們不想看到它上升」。

據《國家廣播公司》（NBC）報導，古莫表示，阿拉巴馬州（Alabama）、亞利桑那州（Arizona）、阿肯色州（Arkansas）、佛羅里達州（Florida）、北卡羅來納州（North Carolina）、南卡羅萊納州（South Carolina）、華盛頓州（Washington）、猶他州（Utah）和德州（Texas）目前的感染率很高，因此這9州雖然不會被禁止來訪新澤西州、紐約州和康乃狄格州，但都必須遵守檢疫令，如違反，罰款將落在2000美元（約新台幣5.9萬元）至1萬美元（約新台幣29.5萬元）間。