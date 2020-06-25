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27歲男「停食54天」亡　氣功大師涉「迷信致死」遭拘留...母：我還是有點信

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▲▼李某燃節食而死。（圖／翻攝自澎湃視頻）

▲黑龍江省李某燃停食而死。（圖／翻攝自澎湃視頻）

記者陳政錄／綜合報導

大陸黑龍江省日前驚傳，一名27歲男子誤信氣功大師「節食70天」治病療法，最後練到第54天時氣絕身亡。對此，氣功大師劉尚林雖出面反駁，指稱是死者「自行延長停食時間」，但據當地公安局24日通報，劉尚林等3人仍因涉嫌「利用迷信致人死亡」犯罪被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

黑龍江省伊春鐵力市公安局稱，針對27歲男子李某燃「停食54天」後，在日月峽森林公園接待中心死亡一案，公安局依法以涉嫌利用迷信致人死亡犯罪，對黑龍江省日月峽大森林旅遊集團有限公司董事長劉尚林、總經理楊利、講師吳弘習刑事拘留。

▲▼黑龍江日月峽大森林康養中心。（圖／翻攝自新京報）

▲黑龍江日月峽大森林康養中心外觀。（圖／翻攝自新京報）

據《澎湃新聞》報導，李某燃父親自述，兒子高考（大學考試）後，一直對成績不滿意，心情相當不穩定，因此在多次治療無效後，經介紹於2017年8月，來到該日月峽老年森林康養中心治療。「他沒啥毛病，就是胖，非常胖260、270斤（約130公斤）。」

李父表示，原本兒子已經在那邊待了兩年，透過學習森林瑜珈、金剛經等，感覺病情有所好轉，其母甚至還寫信向機構負責人（劉尚林）拜師，不料後來經氣功大師建議節食70天，「說對孩子好，不吃飯、乾喝水」，後於第54天死亡，21日被通報接受屍檢。

對此，康養中心實際控制人劉尚林在接受陸媒採訪時供稱，「（絕食70天）那個是絕對沒有的事情」，完全是對方母子的一意孤行。

▲▼李某燃節食而死。（圖／翻攝自澎湃視頻）

▲康養中心於春節期間，舉辦森林瑜珈課程，內容包含5到10天的停食、節食，而後才恢復正常用餐。（圖／翻攝自澎湃視頻）

但他也承認，發明所謂「停食、節食課程」確有其事，但今年是在春節期間，對學員進行10天班森林瑜珈課程時所做，全程都需要有醫療監護，評估是否繼續停吃，或是改採節食。所以從時間來算，劉尚林說，「他54天，除夕到3月底也差不多，但現在6月份」，直指是對方在沒有任何人監護下，就自行停食，以為對去除疾病有好處。

「氣功大師」劉尚林還說，李某燃來中心以後，精神一直抑鬱，多自被勸退又回來，其母還主動要求當義工，換取一起住。他並強調，中心發明「停食療法」執行30多年，「他是第一例（死亡）」，因為沒有完全按照要求。

值得注意的，李母近日也在接受陸媒《梨視頻》等訪問時，還原當天經過，再度表示節食70天，確實是「劉大師」的主意，兒子氣絕當天，大師甚至一度要求先念咒，而後才打120報警。她更說「老師厲害，老師真有神通，說了你們也不幸，就我們心裡想啥，老師全知道，所以老師在我們每個人心中就是佛，我們都信任。」

不過憾事發生後，面對記者提問是否還相信大師，李母僅簡短回應，「我現在是有點猶豫，有點醒悟，但我還是有點信。」

據了解，出事的日月峽老年森林康養中心隸屬於黑龍江日月峽大森林旅遊集團，包含健康諮詢、保健食品、林業產品批發等多項業務，康養中心業務範圍包括招收自理、半自理、老年人、提供生活照料、精神慰藉等服務。

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