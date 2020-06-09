全城免費大篩檢立功！黑龍江查出19例無症狀感染者…5名是裝修工

▲大陸新冠肺炎疫情好轉。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省衛健委網站6月9日通報，2020年6月8日0-24時，新增無症狀感染者19例，均為牡丹江市全城核酸大排查檢測中篩查出來的。此前，黑龍江省牡丹江市6月1日公布，將開展全市免費核酸檢測。據悉，截至2018年末，當地總人口252.5萬。

黑龍江省衛生健康委二級巡視員劉彥誠表示，牡丹江市這次在全市城區開展核酸大排查共檢出無症狀感染者19名，追蹤調查密切接觸者1529人，「由於無症狀感染者咳嗽、打噴嚏等臨床症狀不明顯，病原排出體外引起傳播的機會較確診病例相對會低一些，但其呼吸道標本仍能檢出病原核酸，應考慮傳播的可能。」

劉彥誠透露，在19名無症狀感染者中，男性占56.67%，女性占43.33%；年齡最小5歲，最大70歲；其中有5人職業是裝修工人，根據核酸和血清學檢測結果推斷，這5名裝修工因有業務往來，幾乎每天都在某固定場所進行聚集，有共同喝茶、抽菸和聚餐等行為，存在流行病學關聯性，有一定的傳染性。

據《健康時報》報導，牡丹江市疾控中心工作人員此前回應全民核酸檢測一事，「前幾日出現了11例無症狀感染者，所以牡丹江市政府、市委決定全民核酸檢測篩查一下。」他說，現在開始的全民排查是以社區為單位進行的免費核酸檢測，從5月31日開始部署，6月1日全體市民開始進行檢測了。

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