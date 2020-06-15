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收與不收天人交戰！部東醫院收治瘖啞病患　連保全都學手語

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▲身心科醫護在晨會的時候集體學習手語。（圖／部東醫院提供，下同）

身心科醫護在晨會的時候集體學習手語。（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

衛福部台東醫院5月份收治一名瘖啞的身心病患安琪（化名），為了和她溝通，身心科醫護在晨會的時候集體學習手語，從簡單的今天明天、開心或是難過嗎、醫生護士等等，一個月下來連保全都能用簡單的手勢跟安琪說話。

▲身心科醫護在晨會的時候集體學習手語。（圖／部東醫院提供，下同）

▲護理師學習「吃藥」的手語表達。

身心科醫師王紹丞評估安琪狀況的時候，知道她天生不會說話也聽不到，在收治與不收治之間天人交戰，如果讓她住院沒有人能夠和她溝通，光是心理治療和用藥都無法向她解釋；失眠三天之後，「不收，她在外面病情只會更惡化」的念頭戰勝理智，安琪展開人生第一次身心病房的旅程。

▲身心科醫護在晨會的時候集體學習手語。（圖／部東醫院提供，下同）

▲▼全院醫師都以手機學習手語，連保全都用手語與病人溝通。

為了維護安琪表達的權利，整個身心科絞盡腦汁，社工涂嘉棋找到手語老師錄製教學影片上傳LINE群組，包括醫師、護理師和職能治療師甚至保全在內，有空就拿著手機練功，護理師王柔蘋就說，人生第一次接觸手語課程，做夢都會夢到「吃藥」是手掌朝上，食指在掌心攪拌然後送進嘴裡；為了肯定安琪，她最常稱讚安琪是小美女，就用手指比數字7，放在嘴角。

▲身心科醫護在晨會的時候集體學習手語。（圖／部東醫院提供，下同）

一般身心病患住院之後至少需要三個月的療程，或許是終於有人能夠溝通願意進入她的世界，安琪更常笑臉迎人，其他病友有樣學樣，能用簡單的手語和她互相問候；安琪接受評估之後進度超前，提早兩個月在15日中午開心出院。

▲身心科醫護在晨會的時候集體學習手語。（圖／部東醫院提供，下同）

身心科護理長邱端慧為了手語課程奔走協調，心中就堅持「心裡有愛，世界無礙」的理念；為了一人學手語，「歡喜又甘願」！

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