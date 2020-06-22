氣功大師建議「節食70天」治病　27歲男練到第54天…清晨氣絕身亡

▲黑龍江一名男子節食70天治病，第54天清晨死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王致凱／綜合報導

中國大陸黑龍江省一名27歲李姓男子，21日在節食54天後於鐵力市一所老年康養中心死亡。李男家屬控訴，該中心一名「氣功大師」曾建議他節食70天，宣稱可治癒疾病。目前警方已經介入調查，確切死因則有待解剖報告出爐。

根據《新京報》報導，據悉李姓男子對高考成績不滿意，畢業後情緒不穩定，經四處求醫無效後，輾轉於2017年8月至鐵力市該老年康養中心療養。李男的舅舅指控，一名「氣功大師」建議讓李男節食70天只喝水，就能治好「疾病」，未料21日上午發現他已經死亡，而當天也是李男節食的第54天。

雖然李男家屬不清楚該名「大師」的姓名，但有陸媒報導稱，李男遺物中包含一本簽有「劉尚林」名字的金剛經，要價數千元人民幣，而這名劉尚林疑似就是家屬口中的「大師」。

康養中心王姓主任表示，該中心從未有教授氣功、節食的相關課程，相關人員已經前往派出所協助調查。新京報旗下《緊急呼叫》稱，經查證發現，劉尚林上是該康養中心的實際負責人，而該中心登記業務範圍包括招收自理、半自理、老年人，提供生活照料、精神慰藉等服務。

鐵力市民政局工作人員表示，該中心只是一間養老機構，只能招收老年人，不清楚怎麼會有一名27歲學員在其中。目前政府當局和警方均已介入調查。

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