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真人版《無雙》？　陸破獲17億假鈔案...橫跨黑龍江、廣東金額史上最多

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▲▼大陸公安部繳獲4.22億元面額的人民幣假鈔。（圖／翻攝自新華視點微博）

▲大陸公安部繳獲4.22億元面額的人民幣假鈔。（圖／翻攝自新華視點微博）


記者陳政錄／綜合報導


香港賣座電影《無雙》將假鈔犯罪集團演得唯妙唯肖，如今中國大陸由公安部指揮，於近日破獲一起1949年以來，中國大陸單案繳獲假人民幣數量最多的案件，面額共4.22億元（人民幣，下同，約合新台幣17.78億元），還有製作用紙張6頓等大批設備、材料，地點更同時包含黑龍江、廣東省兩地，幾乎橫跨半個中國。

據《新華社》報導和公安部訊息揭露，該案是在今年2月27日，由黑龍江、廣東兩地警方同時展開統一收網行動，成功破獲1個大型印製假鈔據點和1個假幣專用紙張儲存點，共抓獲犯罪嫌疑人16名，現場繳獲2005年版百元面額假人民幣成品4.22億元，無一流入市場。

▲▼大陸公安部繳獲4.22億元面額的人民幣假鈔。（圖／翻攝自新華視點微博）

▲假鈔集團從廣東採購設備，由成員親自載往黑龍江偏僻村落的工廠製鈔。（圖／翻攝自新華視點微博）

值得注意的是，該假鈔集團的主要出資人鄭某，其實早在2004年就曾參與一起偽造貨幣的犯罪活動，但2012年出獄後買房買車，生活奢侈，與經濟收入極度不相配。

廣東省公安廳警方進一步說明，鄭某與另一位擔任假鈔集團「總技術員」、曾在印刷廠打工的犯罪嫌疑人劉某，近年均無正當職業，但生活開銷很大，聯繫異常緊密，因而引起警方的注意，認為鄭某有「重起爐灶」的嫌疑，亦發現他們一起購買了一批印刷設備，發往黑龍江，「鑑於案情重大且存在跨省作案等情況，我們第一時間將情況上報公安部。」

▲▼大陸公安部繳獲4.22億元面額的人民幣假鈔。（圖／翻攝自新華視點微博）

▲犯罪嫌疑人被捕。（圖／翻攝自新華視點微博）


與電影部分情節相似，該假鈔犯罪集團成員有固定的上下層級，且老闆、股東、技術員等角色分工明確，採取單線聯繫，彼此並不知道互相的真實身分，為警方的偵查、取證工作帶來極大挑戰。黑龍江省牡丹江市公安局經偵支隊民警姜陽說，他們經過近3個月的偵查、抽絲剝繭，才讓關係網浮出水面。

此外，雖然該集團並未如《無雙》橫跨泰國、香港兩地，但亦在大陸境內透過組織生採、採購原材料、聯繫技術人員等分工兩地部署，李某霞、王某偉、劉某仔等人在黑龍江省牡丹江市隱蔽、人煙稀少的村落，安排假鈔製作基地機器24小時運轉，蔡某供、範某洲、陳某秋與鄭某等從廣東惠州購買設備、耗材開車前往接應，再計畫滿載假鈔返回廣東銷贓。

廣東省公安廳經偵總隊假幣犯罪偵查科民警莊榮坦言，從南到北兩地橫跨3500多公里，穿越9省地域，大範圍的跨區域流竄讓偵查增加了很大難度。另因為疫情防控期間封村，他們只能先遠距離增派警力佈署偵查、蒐集證據，等到時機成熟後才一網打盡。

中國大陸公安部表示，假幣犯罪不僅危害國家金融管理秩序和貨幣信譽，還嚴重損害廣大群眾切身利益，是社會經濟生活中的一大「毒瘤。」

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