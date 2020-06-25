紐約病情轉向！從「重疫區」抵達得隔離14天　害到別人最高罰30萬

▲紐約市曼哈頓民眾在疫情下保持社交距離用餐。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）總體病例數雖持續上升，但部分州疫情從高峰降下。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）24日則表示，若旅客從其他確診數飆高的地區來到紐約、紐澤西州與康乃狄克州，必須接受14天自主隔離，違者將面臨罰款。

CNBC報導，紐約州在3月底一度是全美疫情最嚴重地區，不過古莫24日表示，從佛州、德州與其他病例數激增地區來的旅客，若抵達紐約州、紐澤西州與康州，必須自主隔離14天，不從者則將開罰。

▲紐約州州長古莫。（圖／路透）

「我們非常努力降低病毒傳染率，我們不想看到（數字）上升，因為很多人來到這邊，真的能夠帶來感染。」古莫與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）、康州州長拉蒙特（Ned Lamont）出席記者會時如此表示。

旅客若拒絕自主隔離14天將會面臨罰款並被強制隔離。古莫表示，第一次違反命令的罰金為2000美元（約新台幣5.9萬元）、第二次5000美元（約新台幣14萬元），如果造成他人傷害最高可達到10000美元（約新台幣30萬元）。

紐約州3月底曾是疫情最慘重的地區，當時佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）下令一項措施，從紐約等3州抵達佛州的旅客必須自主隔離14天。如今，紐約州疫情稍微趨緩，美國南部與西部的病例數則激增。

美國傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）認為，戴口罩不該成為一個政治議題，「單純是一個公共衛生的問題，忘掉政治，看看數據吧。」包括總統川普、副總統潘斯在內等的官員，此前在公眾場合露面時多不戴口罩。

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