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傅崐萁3罪要服刑3年10月　「已執行1年1月」提早假釋要看獄中表現

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▲▼立委傅崐萁炒股案判刑2年10月定讞 記者會鞠躬向支持民眾表達歉意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲現已入監服刑的立委傅崐萁，因炒股等3案被法院裁定共應執行3年10月徒刑。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立委傅崐萁因涉嫌凱聚炒股案，被最高法院依違反《證交法》判刑2年10月定讞，傅已在日前入獄服刑，不過因為他先前還有其他炒股案等2件定讞罪刑，經高檢署提出聲請，高院今天裁定傅應為3案共執行徒刑3年10月，雖扣除先前傅已服過的1年1月刑期，現在剩不到1年就達刑期過半門檻，但能否提早聲請假釋，還要看傅在獄中表現。

傅崐萁被控在1997年間，與台鳳公司負責人黃宗宏及已故股市金主黃任中等人，集資炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司上市股票，案經法院審理20年，最高法院5月駁回上訴定讞，傅因炒股被判刑2年10月，現正在獄中服刑。

不過傅在犯下凱聚炒股案後，又因合機炒股案，被判刑8月定讞，又因假離婚偽造文書案被判6月定讞，只是凱聚炒股案最後才被判刑定驗，高檢署認為這3案有數罪併罰要合併定執行刑的必要，向高院聲請訂應執行刑，高院在24日裁定傅所犯3罪應執行3年10月徒刑；可抗告。

雖然傅早已因合機炒股案、偽造文書案共入獄服刑1年1月完畢，扣除之後，傅只要再服刑不到1年，就達到3年10月的過半門檻，但因受刑人假釋還要考量累進處遇等分數，因此傅能否提早假釋，還是要看他在獄中表現是否能盡早達到標準。

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