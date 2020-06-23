炒作天剛公司股票　「世界陳」陳和宗遭判刑4年4月定讞

▲最高法院將天剛公司炒股案判刑定讞。（圖／ETtoday資料照）



記者吳銘峯／台北報導

綽號「世界陳」的股市炒手陳和宗，為搶救自家上櫃公司「天剛公司」的股價，於2009年間夥同另名股市炒手「古董張」張世傑，共同炒作天剛公司股票，2人均被提起公訴。陳男二審遭判4年4月、張男遭判4年。陳男上訴第三審，最高法院審理後，23日駁回上訴定讞。

現年68歲的陳男，80年代以10億元資金進出股市，養活「世界證券」，因此被股友封為「世界陳」。他在2006年間退出股市，轉任當時股票上櫃公司「天剛資訊」的董事長。但天剛公司財務狀況不佳，雖然在2003年經過2次減資，但股價依然低迷。

為了搶救自家公司股價，陳男找上另名股市炒手「古董張」張世傑。2人以多個人頭戶炒股，並打出「轉機飆股」的口號，委託分析師在電視股巿節目上，向投資人推薦購買天剛股票。結果在當年5月初到7月底的3個月內，天剛股價從每股的20.85元，哄抬上漲至每股67元，期間最高價達每股83.9元，漲幅達221％，另外還有19個交易日開盤跳空漲停。

檢調單位介入偵辦，查出2人的犯行，並依照違反《證券交易法》「操縱證券交易價格罪」提起公訴。一審認定2人有罪，考量2人態度惡劣，犯後毫無悔意，不法獲利又高達3446萬餘元，因此一審法院將陳男判刑5年6月、張男判刑5年。

案件上訴二審，高等法院仍認定2人有罪，不法犯罪所得應為2648萬元，其中陳男不法所得1613萬多元，判刑4年4月；張男不法所得1035萬多元，判刑4年。陳男不服二審判決，上訴第三審，最高法院23日駁回上訴，「世界陳」陳和宗判刑4年4月定讞。