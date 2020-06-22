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社會 社會焦點 保障人權

25K養小兒麻痺兄、兩外孫　水電工假釋8個月酒駕獲免刑

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記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子過去因為毒品案件被判刑入獄，去年1月28日假釋出監，卻在同年9月26日酒駕被抓，再添上一筆2個月的有期徒刑。不過，整起案件上訴至台東地院，法官考量到劉男一人要扶養罹患小兒麻痺的哥哥、兩名外孫，雖然有毒品前科，但假釋出監至今只有酒駕違法一次，可見真的已經痛改前非，最後依刑法第61條第1款前段規定，諭知免刑，希望他能好好復歸社會，全案確定。

▲工人,施工,工地（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男假釋之後找到一份正當工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，陳男先前因為毒品案件被判刑10年6月確定，後來再犯，又被判處1年2月確定，直到2019年1月28日才假釋出監，縮刑期滿日為2022年1月30日；沒想到他2019年9月26日在台東市某KTV喝了兩瓶啤酒之後，隨即騎車準備離開，剛好被巡邏警員發現，測得吐氣所含酒精濃度為每公升0.38毫克，明顯超標。

陳男一審被判處2月有期徒刑，他提出上訴並表示，假釋之後好不容易找到正當工作，目前是一名水電工，出監至今均有按照規定向觀護人報到，2萬5000元的月薪都拿來付小兒麻痺哥哥住在護理之家的費用，也會幫忙扶養女兒的兩名小孩，因為一時失慮酒駕，事後也相當後悔，希望法官能給他自新的機會，「我保證絕對不會再犯。」

▲藥物,毒品,吸毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男因吸毒案件被判刑入獄。

陳男的女兒也到庭證稱，爸爸假釋之後就在飯店擔任水電工，父女倆平均2、3天就會互相聯繫、關心彼此情況，「爸爸假釋之後變得比較關心我們，我現在有兩名小孩，平常跟婆婆一起照顧，我一邊上班一邊帶小孩，加上丈夫目前待業中，可能是擔心孫子的生活費用不夠，爸爸會主動給我錢。」

台東地院法官認為，陳男有正當工作，還要照顧哥哥和兩名外孫，與家人生活關係良好，況且假釋之後僅觸法這一次，並未再碰毒品，也沒有其他犯罪行為，可見的確已經痛改前非，最後裁定撤銷原判決，諭知免刑，期望他能記取教訓，好好復歸社會。

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