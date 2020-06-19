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前台南市議員楊麗玉詐領255萬餘元　判刑4年與6月定讞

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收賄，法槌，法官，檢察官（圖／視覺中國CFP）

▲前台南市議員楊麗玉涉貪，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前台南市議員楊麗玉，被控勾結2名助理詐領2010到2014年底的公費助理薪水共255萬餘元，遭檢方聲押獲准並提起公訴。一審將她判刑8年半，二審台南高分院改判貪污部分有期徒刑4年、褫奪公權3年，使公務員登載不實部分判刑6月，得易科罰金18萬元。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

現年61歲的楊麗玉曾任台南縣第13、15、16屆縣議員、民進黨黨團總召集人和第一屆直轄市台南市議員，但2014年參選第二屆台南市議員時落敗。本案即是發生在她擔任第一屆直轄市台南市議員任內之貪污案件。

檢方調查指出，楊麗玉因為積欠債務需要清償，再加上選民服務與選舉時需要花錢，當選後就從2010年底到2014年底，聘顧認識10多年的郭姓好友擔任隨身助理，另聘陳姓助理，當時也把服務處設在郭姓好友在麻豆區的住處。而楊女便勾結2名助理，以申報人頭、薪水以少報多等方式，詐取助理費用。檢方認定她詐領超過688萬元，因此對3人均提起公訴。

一審認定楊女等人詐取助理費用255萬餘元，因此將楊女重判8年半、郭女判刑5年半，另名助理判刑5月。案件上訴二審台南高分院，楊女認罪，並繳回犯罪所得255萬餘元，二審因此減刑，將楊女貪污部分改判4年、褫奪公權3年；另依照「使公務員登載不實罪」，判刑6月，得易科罰金18萬元。二審也將郭女改判1年11月與6月，均宣告緩刑5年；陳姓助理判刑10月，緩刑2年。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。

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