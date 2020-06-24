北京疫情風暴中心　官方通報：豐台區又3負責人被懲處

▲北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）



記者劉亭／綜合報導

在這波疫情中，北京豐台區下的新發地市場成為了風暴中心，各地疫情都與此有所關聯。北京市紀委市監委24日通報，對相關責任人員進行問責處理，3人被處罰。

根據央視報導，北京市紀委市監委24日報告深入調查結果，豐台區相關責任人員未能做到疫情防控工作，常態化疫情防控要求不到位，擅自放鬆工作標準，對責任範圍內疫情防控工作檢查指導不力，督促落實監測體溫、佩戴口罩等措施不到位。

負責人員未能按照標準對市場環境開展消殺工作，對發現的問題不糾正、不處理、不上報，存在落實「四方責任」不到位、執行「四早」要求不力的問題，工作嚴重失職失責，對新發地批發市場聚集性疫情的發生負有重要責任。

豐台區委常委會研究決定，給予豐台區市場監督管理局黨組成員、副局長、區新發地專班負責人賈琦撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予豐台區衛生健康委員會黨委委員、副主任曹蓯黨內嚴重警告、政務降級處分；給予豐台區花鄉副鄉長、花鄉地區辦事處副主任、鄉新發地專班負責人楊繼軍黨內嚴重警告、政務降級處分。

北京市紀委市監委15日初步通報，豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳，存在落實「四方責任」不到位、「四早」要求不力、清潔消毒工作不到位等問題被問責。

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