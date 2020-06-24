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官方稱北京新發地疫情「已獲得控制」　端午假期非必要不出城！

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▲▼北京疫情,故宮,雍和宮。（圖／記者任以芳攝）

▲北京故宮遊客稀少。（圖／記者任以芳攝）

記者劉亭／綜合報導

北京24日召開新冠肺炎疫情防控工作第131場新聞發佈會，北京市委宣傳部副部長徐和建表示，新發地直接關聯的疫情基本得到控制，同時發現一些家庭、單位聚集性疫情和社區散發病例，防控形勢依然嚴峻複雜，絲毫不能掉以輕心。

6月23日0時至24時，北京市新增報告本地確診病例7例、疑似病例4例、無症狀感染者1例，是此波疫情爆發以來新低。6月11日0時至6月23日24時，北京累計報告本地確診病例256例，在院256例。尚在觀察的無症狀感染者22例。

北京市疾控中心副主任龐星火強調，現在是疫情防控的關鍵時期，非必要不聚餐，不聚會，不聚集；外出戴口罩，保持一公尺以上的社交距離；要勤洗手，清潔雙手前不要用手觸碰口眼鼻，咳嗽打噴嚏時用肘部或紙巾遮掩；居家隔離人員要嚴格遵守社區防控管。

▲▼0618,北京車站,旅客少。（圖／記者任以芳攝）

北京市衛生健康委員會主任雷海潮表示，根據統計，目前確診的256例病例中有253例與新發地聚集性疫情有關，占總病例數的98.8%，其他3例正在流調中。這些資訊指出，疫情早期增速比較快，傳播力也比較強，可能存在同源暴露和人傳人混合暴露的傳播方式。

而端午節假期即將到來，記者會上也透露，要堅持非必要不出京，民航、鐵路和公路檢查站加強檢查，做好假期交通運輸保障，維護好重點場站和景區、商圈等重點地區周邊交通秩序，公車、地鐵等公共交通要落實防疫措施，乘客佩戴口罩，錯峰乘車。

►戴口罩更要保養

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