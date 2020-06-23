端午4天連假免驚！　衛福部南投醫院急診、兒科、接生「不中斷」

▲端午4天連假，衛福部南投醫院醫療不中斷，門、急診照常，持續提供24小時小兒專科急診及婦產科接生服務。（圖／南投醫院提供）

記者張弘昌／南投報導

端午節4天連假，為了守護鄉親健康，衛福部南投醫院醫療不中斷，連假期間門、急診照常服務，並持續提供24小時小兒專科急診及婦產科接生服務。

許多民眾在端午節時會應景吃肉粽，對此南投醫院院長、肝膽腸胃科專科醫師洪弘昌表示，肉粽的糯米成分不易消化，容易引起腹脹等腸胃不適，提醒民眾應細嚼慢嚥，不要食用過量，並且可配搭蔬果等高纖食物來享用，如果出現腸胃不適，應盡早就醫治療。

營養室蔡秀雯主任也提醒粽子熱量高，對於要控制體重及各項慢性病的民眾，在粽子的選擇與飲食控制部分應注意。粽子大小不一，口味更是五花八門，不管是南部粽、北部粽、潮州粽、鹼粽與客家粽等，各有各的風味與支持者。然而，台灣傳統粽子大都是糯米炒過，包炒過或滷過的五花肉、香菇、栗子、蛋黃... 等。

雖然粽子可口美味，但是南投醫院陳佳祺營養師提醒，粽子裡的糯米粘度高，在胃中不易消化，所以吃過量容易出現消化不良、肚腹脹悶，甚至便秘等症狀。因此像是急性消化潰瘍、慢性十二指腸潰瘍、膽結石等腸胃較差的患者，不宜多吃。另外，粽子也屬於高油脂、高熱量、高鈉食品，所以高血壓、糖尿病、高脂血症與肥胖的患者更應注

意粽子的份量。

南投醫院陳佳祺營養師建議，吃粽子時應注意以下幾點：

1.粽子淺嚐即可，一天最多一個，並搭配高纖蔬菜、水果並補充水分。

2.減少調味料的攝取，避免吃粽子時又沾甜辣醬、醬油膏、辣椒醬與花生粉等增加身體負擔。

3.增加活動量: 一個粽子的熱量約400-700卡，若是當點心每天額外吃2個肉粽，以60公斤成年人為例，需要游泳2.5小時、有氧運動4.5小時或走路7.5小時才能消耗掉，嘴饞是需要付出代價的。

4.選擇好粽: 粽子主要的成份是糯米，糯米的特性屬於支鏈澱粉，不易消化，容易引發脹氣，建議可以添加適當的白米或黑米減少糯米比例較好消化，或選用符合「三少一多」即少油、少鹽、少糖多纖維的粽子，如五穀雜糧粽、藜麥養生粽、創意水果粽、三色水晶粽、高鈣雪花粽等，更能在佳節時吃的應景又開心。

南投醫院不分平日、假日皆照常看診，給予民眾優質醫療服務，詳細門診資訊均公告於衛生福利部南投醫院網頁，民眾若有醫療需求可上網查詢，或電洽南投醫院0492231150，查詢南投醫院看診相關資訊。

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