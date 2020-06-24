讓孩子暑假成為博物館小小導覽員　名額有限動作要快

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▲佛陀紀念館「2020年第二屆小小導覽員培訓計畫」即日起至7月20日止接受報名 。（圖／佛陀紀念館提供）

▲佛陀紀念館「2020年第二屆小小導覽員培訓計畫」即日起至7月20日止接受報名 。（圖／佛陀紀念館提供）

記者陳崑福／高雄報導

佛陀紀念館「2020年第二屆小小導覽員培訓計畫」是爸爸媽媽們安排孩子暑期活動的最佳的選擇，即日起至7月20日止接受報名，名額30人，額滿為止。

這是佛館第二次舉辦，源自開山星雲大師認為教育要向下扎根的理念，培訓課程有認識佛館、導覽解說技巧、肢體表達、口語表達，也會實地到佛館各展廳、各景點演練，把所學的派上用場，培養學童專注、記憶、口條與觀察等能力。

針對現代父母最關心的孩子品行和教育，培訓過程中會讓小朋友透過活動學習星雲大師提倡三好運動「做好事、說好話、存好心」落實在日常生活中的重要性。

去年培訓者來自北中南各地，其中一名年紀最小、住台北的學童方彥杰，由家長陪同每周搭乘第一班高鐵到佛館學習，家長和孩子都覺得收穫滿滿。期間，小朋友也曾上場接待來自巴拉圭聽懂一點點中文的外國遊客，以及介紹地宮還原館小太子像，其誕生後一手指天一手指地的故事。每期受訓結束後的小小導覽員，將會分組到佛館各殿堂及常設展、禮敬大廳等實地導覽，展現他們專業的自信，提升臨場導覽經驗。

培訓時間8月1日到16日連續三周，於周六09:30-16:00。報名資格：國小二至六年級學生。 培訓費用：保證金500元，全勤者於課程結束後退費。

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