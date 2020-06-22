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已婚警偷吃學弟護理師妻　前輩曝「警界不成文規定」：他犯了大忌！

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▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲護理師返家後，自覺愧對丈夫，承認當天和黃員發生關係。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

基隆市警察局一名已婚黃姓員警偷吃學弟的護理師妻子，雙雙被依妨害家庭罪起訴；但日前大法官釋憲宣告通姦違憲，法官判該案免訴，兩人不用負刑事責任。而有資深警員透露，警界有條「不成文規定」，婚外情絕不能找同僚的妻子，因雙方都有槍枝，若引發衝突，後果不堪設想，直言黃員犯了大忌。

經調查，30多歲黃員任職於某派出所，2019年11月到診所看病時，結識頗有顏值的護理師，雖言談間得知是警察學弟的太太，竟不顧自己已婚身分，不斷追求對方。後來學弟發覺妻子言行怪怪的，花40萬元聘徵信社跟監，終於查出妻子竟和警察學長交往，還查到兩人2019年12月間到基隆市某旅社開房間。

當時徵信社跟監通知警察學弟，知會轄區警方到該旅社房間「臨檢」，由於房內兩人拒不開門，直到學弟打電話告知老婆「我在門外」，才見妻子和學長衣著完整打開房門。因現場未查獲通姦事證，眾人無功而返。護理師返家後，自覺愧對丈夫，承認當天和黃員發生關係，讓他憤而向基隆地檢署提告。

▼護理師和丈夫的警察學長開房間。（示意圖／記者黃克翔攝）

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

基隆地檢署經查證認為，根據到場警方證詞，確認黃員與護理師當晚一起在旅社開房間，雖沒查獲通姦事證，但護理師承認發生性行為，可證兩人通姦，因此以妨害家庭罪起訴。不過，由於大法官在5月底宣告通姦除罪化，基隆地院判該案免訴，兩人不用負刑事責任。

《自由時報》報導，一名資深警員透露，警界有條不成文的規定，絕不能找同僚妻子當自己小三，因雙方都有槍枝，萬一引發衝突，後果不堪設想，黃員是犯了大忌。

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