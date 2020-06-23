內埔警酷暑取締超速　民眾贈送冷飲支持好窩心

▲屏東縣內埔警分局員警頂著酷暑取締超速等違規勤務，楊男購買冷飲贈送表達支持 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防阻交通事故發生，連日來，屏東縣內埔警分局於轄區易肇事路段編排勤務取締超速及其他惡性違規，藉以提醒用路人安全駕駛，楊姓男子開車經過，深受感動，購買冷飲讓員警解渴，讓員警感動窩心。

內埔警分局先前公布轄內10大易肇事路段，內埔鄉科大路亦名列其中，因科大路緊鄰內埔工業區及屏東科技大學，為上班族及學生族通勤之交通要道，尤以上下班時段車流量甚鉅，且該道路寬敞平坦，車輛易於高速行駛。

該警分局新北勢所加強該路段執行取締超速勤務。日前所長林明鋒及警員張煜正手持測速儀器執勤時，楊姓男子及其友人正好開車路過，見警方執法辛勤，特地買了飲品供員警消暑，讓員警感動。

楊男表示，他雖非警職，但不時從新聞媒體報導中，得知警方各種的英勇或溫馨事蹟，非常感謝警察在治安及交通工作上的努力，所以當見到員警頂著烈陽與高溫執勤時，便決定買冷飲慰問警方辛勞，表達感謝。

林所長說，從警多年鮮少遇見這般體恤警察辛勞，並以實際行動表示支持的民眾，直呼再辛苦都值得了。

分局長蔡耀順表示，取締用路人交通違規，能夠得到民眾的支持，相當不容易。也提醒用路人，暑期將至，許多民眾恐迫不及待至各旅遊景點遊玩，然開車上路不僅要注意路況，更要依循速率行駛，才能快快樂樂出門、平平安安回家。

►「清境佛羅倫斯度假山莊平日一泊一食住宿券」！

►二手票券豐富你的生活