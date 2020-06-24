想加麵+10元！店家親曝「大方免費送」秘訣　網讚中肯：說話技巧很重要

▲原PO家有賣牛排和鐵板麵。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

同一句話用不同語氣表述，結果可能有所不同。一名餐飲業者表示，客人與其直接說「麵要多一點」，不如放低身段、換成詢問的口吻，店家還有可能樂於免費贈送。貼文一出，網友們都表示認同，「奇檬子問題」、「說話真的是個技巧」。

「其實買東西就跟做人一樣！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，從事餐飲業的她表示，雖然已經有寫明「加麵加10元」，但還是有很多客人會用「命令」的口吻想跟她多拗一些麵。

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她舉例，有些客人會直說「麵要多一點喔」，這時候她就會依規表示「加10元就可以加麵」；但若客人用拜託的方式表示「可以多給我一點麵嗎」，她幾乎都會免費贈送麵條。

原PO認為，這不是「原則不原則」的問題，只是有時候聽到客人用指令的語氣，好像就有一種「應該的、人家欠你的」感覺，讓人心情不好；但若態度客氣一點，結果可能就會不一樣。

▲ 原PO不怕客人吃，而是更不喜歡招來沒禮貌的人。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然並非每家店都是如此，但不少網友超有共鳴表示「中肯！說話真的是個技巧」、「真的，指名什麼要多一點的通常不理會，口氣客氣點的都會多加」、「認同，我也不喜歡被命令」、「難怪我的飯每次都一大堆，我都姐姐來姐姐去的，講到老闆娘都拍謝」。

不過也有一票網友表示，想要加料就直接問要加多少錢就好，不必看店家臉色和心情，這樣也比較單純直接。

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