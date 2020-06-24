老實尪大讚「孩子學校抽得好」願每天接送！　女網友一看拳頭硬：該轉學了

▲原PO先生大讚孩子抽到好學校。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然主動說要接送孩子是件好事，但這位人夫也太誠實！一名人妻表示，先生最近大讚孩子幸運抽到一間好學校，讓他也能順便飽眼福，一席話讓原PO不知該笑還該生氣。對此，網友們也祭出各種制裁先生的方法，「該轉學了」、「回家跪榴槤」。

一名媽媽在臉書「爆廢公社」中分享她與先生的對話截圖，只見先生一開始就大讚孩子抽到一間好學校。正當她好奇原因為何時，老實先生直接不諱言表示是因為「門口換了一位更優秀的老師」，還拍胸脯包下接送孩子的工作，「妳不用麻煩了。」

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面對先生誠實的舉動，原PO又好氣又好笑地表示「這位爸爸，是叫你帶小孩去上課，不是叫你去看老師的，是在哈囉？」她隨後也向網友們廣徵意見，「請問該如何處置這位爸爸？在線等。」

▲原PO先生的「求生意志」真的不太高耶。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛表示「算盤先買好」、「啤酒蓋不錯」、「幫小孩轉學了」、「榴槤皮準備好」、「沒有關係啦，反正也只能看」、「這老公的求生意志不高啊」、「我兒子學校門口只有校長」。

不過其他媽媽則是建議原PO轉念，認為既然老公這麼主動要擔負每天接送的責任，媽媽反而樂得輕鬆，「就讓爸爸送啊！你多輕鬆」、「給他送，你比較輕鬆啦」。

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