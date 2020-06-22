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10年熟客嫌三明治太冷「我最愛燒的」　高雄阿妹溫紅回擊…老闆：幹得好！

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▲▼早餐,早餐店,早餐示意圖,蔥抓餅,紅茶。（圖／記者錢玉紘攝）

▲熟客嫌抓餅冷掉，要老闆再煎一個。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄有早餐店老闆分享一名女員工如何回擊一名「10年女熟客」，讓他直呼，「事後只想跟阿妹說，幹得好！我就是故意的...哈哈哈。」其他同業紛紛有同感表示，「我有時候想跟奧客說，拜託你不要來，我不賣你不會餓死，賣你我會氣死。」

老闆21日在「爆廢公社」臉書社團發文表示，當下有4位客人在等點餐，並還原店家和該名熟客的對話：

請繼續往下閱讀...

熟客：阿你家的三明治怎麼都冷滋滋的，我最愛吃燒的。

店家：…

熟客： 那個煎台現在煮起來的抓餅蛋給我一個，但是那個冷了，我不要那一塊，我要新煮一個燒的。

店家：…（不就在妳眼前煮好拿起來嗎？）

熟客：有熱紅茶嗎？先給我一杯。

店家：阿妹超可愛，把裝好的溫紅再拿去鍋子裡煮滾加熱，拿給超愛燒的客人。

熟客拿到馬上喝一口：唉唷，怎麼那麼燒阿！是要把我燒死嗎？你們是故意的嗎？

（店家竊笑中，沒人理她）

熟客：怎麼做生意態度那麼差，是賺很多了是不是？

▼原PO分享早餐店熟客的行徑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

原PO表示，「事後只想跟阿妹說，幹得好！我就是故意的…哈哈哈！不要炮我，超不爽抓餅蛋就這樣被她說成冷掉的，忍她很久了。」根據原PO貼出的照片，肉鬆三明治只賣15元，草莓、巧克力夾心三明治才10元。

有網友留言，「熟客還這麼會找碴」；原PO回，「她個性就這樣，這位客人跟了我們10年有了。」也有同業直呼，「O，超懂你的感受，我們家也是做吃的。我有時候想跟奧客說，拜託你不要來，我不賣你不會餓死，賣你我會氣死」；原PO回，「我很了解您的感受。」被問到價格超佛心，原PO也透露是在高雄開店。

其他人大讚「阿妹」，「阿妹仔加發獎金鼓勵了」、「阿妹很會」。另一名開早餐店的網友分享，「我的客人點蘿蔔糕，我才煎下鍋煎不到半分鐘，就說怎麼這麼久還沒好。我直接翻面切一切裝盤給他吃，他也吃得很爽。」

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