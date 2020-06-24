遶境2天零防曬...他手臂曬傷「趨近燒焦」　萬人倒吸氣：痛爆了！

▲大甲媽遶境。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖日前結束9天8夜的遶境活動，不少信徒相隨，場面盛大。有男網友日前也從高雄北上參加遶境，不過他平時沒有防曬習慣，沒想到2天後皮膚的狀況驚呆萬人，網友們紛紛表示「應該很痛吧」、「烤焦了」，不敢想像之後脫皮會有多不舒服。

「回來就變這樣了。」一名男網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，他表示日前參加了2天的大甲媽祖遶境，但因為不愛擦防曬乳，也不喜歡穿長袖、袖套，就這樣任由皮膚在太陽下曝曬。

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沒想到回家後細看，他才驚覺自己已經被曬黑了好幾個色階！藉由手腕錶帶處和上手臂顏色，可以明顯看出膚色在遶境前後的誇張對比。

▲看起來好痛。（圖／原PO授權提供）

原PO向《ETtoday新聞雲》表示，他本來就是容易曬黑的體質，雖然9天遶境中他只參加了2天，但因為他騎車來回高雄和台中，才會長時間曝曬在陽光底下。

照片曝光後，近萬名網友都看傻，見證到紫外線究竟有多毒辣，「應該很痛吧」、「這已經曬傷了吧」、「我老公做工地，每天脫衣服曬太陽也沒你黑」、「烤焦了」、「皮膚也是重要器官，還是要顧好啦」、「之後會不會大脫皮啊」、「哇，像木炭，塗點蘆薈吧」。

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