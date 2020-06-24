不要挑戰禁忌！誤拿「天地掃」當掃把掃地　福興鄉清潔隊衰事連連

▲福興鄉清潔隊供奉一支天地掃。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

相傳「天地掃」可驅邪掃千煞迎祥招福，大甲媽遶境時也有北斗鄉民用它在鑾轎經過的路掃污穢，而福興鄉公所清潔隊於5年前也安設一支，祈求鄉內垃圾收運順利，隊部職員人車平安，沒想到去年有清潔隊員拿這支「寶掃」掃地，竟接二連三發生受傷事件，才又重新貼符安座，還包起一層網子警戒。

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▲去年11月福興鄉清潔隊重新供奉天地掃。（圖／翻攝自福興鄉長蔣煙燈臉書）

去年11月13日福興鄉長蔣煙燈在臉書po文寫上「福興鄉公所清潔隊13日上午，迎請文武宮武安尊王座鎮，舉行淨宅鎮煞祭拜儀式，重新安設隊部天地掃，祈求鄉內垃圾收運順利，隊部職員人車平安，身體康健」，原來清潔隊部前身是福興鄉公墓，5年前遷址到此處時，當時就供奉「天地掃」，希望一切順利。但就在去年，清潔隊接連發生幾起怪事，先是清潔隊長滑倒受傷住院、垃圾車也被刮傷，一查之下才發現原來是「天地掃」被拿來掃垃圾惹禍。

▲去年11月福興鄉清潔隊重新供奉天地掃。（圖／翻攝自福興鄉長蔣煙燈臉書）

名為天地掃，這掃把不是要掃垃圾，也不能真的掃地上，是要用來鎮煞用，因此鄉公所再重新看日子，去年11月13日將這支「寶掃」灑淨貼符安座，外圍還包上一層網，就是要隊部人員千萬不能動手，用敬畏的心來看待。

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