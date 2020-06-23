愛河首宗分屍！險當垃圾燒掉　「連2天詭異巧合」讓專業也超毛

記者吳奕靖、許宥孺、洪正達／高雄報導

高雄愛河撈起2袋裝有屍塊的旅行袋，消息傳出震驚各界，因為對長期清淤的高雄市環保局來說，人員私下透露撈起浮屍很常見，不過撈到「分屍」卻是第一次發生，不只是環保局人員說，就連經常處理遺體的葬儀社人員也是同樣感受，強調「非常罕見」，而且連續2天撈到屍袋，同一地點又是同一時間，讓葬儀人員私下說：太詭異了！

▲愛河打撈到袋屍，震驚社會各界 。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

據了解，2名撈到屍袋的清潔人員是高雄市環保局的委外人員，22日上午9點多左右在河東路、幸福川與愛河的匯流處，發現一個黑色旅行袋就漂浮在河面上，當時也不以為意就將它撈上來，雖然袋子有傳出臭味，不過經常性處理垃圾的他們，對於臭味比較不敏感，所以就放在清潔隊裡的垃圾堆。





23日同一個時間，同一個地點又發現同樣顏色的旅行袋，經過打撈之後才覺得不對勁，仔細查看其中一個旅行袋，才揭開這起「愛河分屍」案，否則依照過往，就會被當成垃圾集中後送進焚化爐裡。

處理這起命案的葬儀人員也表示，已經從事多年殯葬業的他，在愛河邊處理「水流屍」的情況已經見怪不怪，但他也是第一次遇到分屍，直說「真的罕見」，而且在高雄的社會案件當中，也很少見到。他回想當時拿起袋子時，發現裡面有放啞鈴，重量感覺大約有20公斤左右，不排除擺放啞鈴是為了增加重量，讓屍袋可以沈在愛河底。

不過葬儀人員也說，這種事情早晚都會被發現，冥冥中都有定數：「因為屍體泡在水當中，吸水吸到一個程度，等到吸不到的時候，自然而然就會浮上來了，就像是海綿一樣，吸水吸飽了，他就會慢慢浮起來了，裡面的水分都已經足夠了」。

▲協助處理這起分屍案的殯葬人員表示「相當罕見」。（圖／記者吳奕靖攝）

▲愛河打撈到袋屍，震驚社會各界，檢察官下令相驗 。（圖／記者許宥孺攝）