大甲媽最後一天遶境信眾暴增　鎮瀾宮：盡量晚上10點能安座

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，遶境最後一天，人潮暴增，希望能在10點進廟安座。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度的大甲媽祖遶境11日子時晚上11點時起駕，歷經4個縣市、9天8夜、逾340公里路程後，原本預計20日晚間8點返回鎮瀾宮安座，如今必須延後，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤受訪時表示，信眾們提早得知媽祖回鑾日期後，即使補班日也提早請假，導致今天最後一天的遶境人潮暴增，希望能在晚上10點能順利進廟。

大甲媽回鑾安座時間原本是晚間8點，市長盧秀燕9天前恭送媽祖起駕，晚間也會恭迎媽祖回鑾安座，如今安座時間出現變數。

鄭銘坤說，9天8夜的遶境期間，很感謝各宮廟全力配合防疫，不但廟內外都消毒，連香客房也沒有漏掉，醫護人員更是一路上協助發口罩、量體溫，很多志工團體更是主動幫忙，雖然每天都有好幾萬人跟著遶境，但大家都走得很開，所以才能一路平安。

大甲媽百年進香的歷史不能中斷，原本預訂3月起駕，今年的主題是人情味，後來因為疫情延至6月才動身，但反而因此讓人情味真正表現出來，讓大家都體驗到台灣人彼此互助的精神，不僅如此，也因為遶境關係，經濟逐漸復甦，宮廟開始恢復遶境，遊覽車開始有人訂了，遶境前一斤西瓜7塊，現在漲到20多塊。

他說，廟方剛開始為了減少信徒遶境人數，故意臨時宣布起駕日，就是要讓信徒來不及請假，但是信眾知道最後一天回鑾日之後，即使是補班日仍然提早請假，所以今天遶境行程才有些慢下來，像鎮瀾宮的頭旗都已經進了廟內，但神轎還在好幾公里外，所以，盡量能不能在10點進廟安座。

此外，媽祖安座典禮時，也會人員管制，他呼籲信眾，誠意最重要，像起駕當天，信眾都自動下跪恭送起駕，因此晚間的安座，也希望大家虔誠膜拜，不要入廟，也不要爭相摸神像，媽祖會保佑大家。

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