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川普罵燒國旗者是「劣等人」！批國會毫無作為真可耻

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▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

川普上周六在奧克拉荷馬州土爾沙市造勢大會上的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國總統川普稍早前又在推特上辱罵燒國旗者為「劣等人」(Lowlifes)，他並且將矛頭對準國會，痛批國會對這些「劣等人」毫無作為，「應該覺得羞愧」。

川普周二(23日)晚發推文說：「國會對焚燒美國國旗的劣等人毫無作為，真是可耻。這些行為應該被禁止、而且是馬上執行！」

美國「有線電視新聞網」(CNN)之前報導，川普上周六(20日)晚在疫情後首場競選造勢大會上說，建議透過立法將焚燒國旗定為非法行為。他形容這種行為是「褻瀆」。

非裔美國人佛洛伊德遭白人員警蕭文暴力執法致死後，在全美引發一波波的示威浪潮，當中有示威者焚燒美國國旗以表達抗議。

川普在當晚的造勢大會上談及此事時，告訴支持者說：「今晚，我們知道奧勒岡州波特蘭市出現激進的左派分子，他們拉倒了喬治華盛頓的雕像、還用一面美國國旗把它包了起來，然後點燃了這面美國國旗。民主黨人！所有民主黨人！你們知道我們應該有所作為。各位參議員先生，我們應該立法， 如果誰焚燒美國國旗，就應該判他一年徒刑！」

川普接著轉向奧克拉荷馬州共和黨參議員英霍夫及蘭克福德說：「吉姆和詹姆斯，你們知道我們應該這麼做。你們知道，他們愛說那是言論自由。我相信言論自由。但他們的所作所為是褻瀆！」

▲▼川普在推文罵燒國旗者是「劣等人」(Lowlifes)。（圖／翻攝自川普推特)

川普在推文中罵燒國旗者是「劣等人」(Lowlifes)。（圖／翻攝自川普推特)

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