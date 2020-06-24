抖音母公司自曝內部貪腐！　字節跳動證實：2員工涉案千萬

▲位於北京中航廣場的字節跳動辦公大樓。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

今日頭條、抖音的母公司，大陸網路巨頭「字節跳動」近日驚爆兩起以權謀私案，涉案員工不法金額超過1600萬元人民幣。這是近3年來，字節跳動第三度爆出內部貪腐醜聞，對此，該公司今日向陸媒證實了此一消息，表示公安局已經立案調查。

據《澎湃新聞》報導，字節跳動是以內部郵件型式，向員工通報了這兩起以權謀私案，後遭到外流於近日在網路上公開。

郵件內容顯示，公司經內審調查發現，2017年至今，行政餐飲前負責人共計涉案超過1000萬元人民幣；2018年至今，EA前負責人涉案600多萬元人民幣。





▲字節跳動內部通報信件。（圖／取自觀察者網）

目前，涉案兩人均已被公安局立案並採取拘留強制措施，字節跳動也於24日向致電查證的陸媒，證實此一消息。

值得注意的是，這不是字節跳動第一次爆出內部貪腐事件。2018年底，字節跳動一員工汪某和一代理商工作人員，分別因涉嫌非國家工作人員受賄罪及行賄罪，被北京海淀警方刑事拘留，當時汪某被查出收到代理商約430萬元人民幣的「好處費」，還有豪華轎車等財物。

同年5月，字節跳動轄下的「火山小視頻」，也爆出原營運負責人黃子峰收受賄賂，與合作方股東有利益往來，還有員工孫某、劉某涉嫌違規操作，使自己或親屬成立的合作方獲利等。

北京字節跳動科技有限公司成立於2012年，簡稱字節跳動，旗下包括「今日頭條」、「抖音（海外名稱 TikTok）」、「西瓜視頻」、「火山小視頻」、「皮皮蝦」，「懂車帝」等一系列品牌、子公司，到2020年3月，字節跳動已經6萬名員工，2019年營收估計在1040到1400元人民幣之間，廣告收入甚至超越騰訊，僅次於阿里巴巴，整家公司估值逼近千億美元。

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