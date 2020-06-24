北京直擊／打入冷宮搏翻身！ 進口鮭魚改「本土」身份低調上架

記者任以芳／北京報導

北京爆發疫情的起源來自鮭魚砧板發現病毒，導致全城鮭魚大下架。《ETtoday新聞雲》記者今（24日）走訪專賣海鮮的店家，發現部分冷凍鮭魚又低調上架，記者發現標示原產地是智利進口，店員卻一直撇清，不斷強調「商品來自東北大連。」

▲北京鮭魚下架。（資料圖／記者任以芳攝）

為了防止疫情擴散，北京12日緊急關閉六大批發市場，其他主要連鎖大型超市，像是物美、家樂福等全面下架進口鮭魚（陸稱三文魚）。當時《ETtoday新聞雲》記者走訪京城幾間大型連鎖超市，「所有進口鮭魚商品一夜之間緊急下架！」這半個月以來，鮭魚在北京的銷量直落谷底，賣場通路封殺，連電商也下架。

▲端午前夕，北京先零售店鮭魚低調上架。（圖／記者任以芳攝）

端午節前夕，《ETtoday新聞雲》記者重新直擊賣海鮮店家，發現少部分業者重新販售鮭魚，以冷凍包裝為主，不敢賣現殺現切。其中，位於東城區一間實體海鮮零售店只賣兩款商品，一款是本土養殖鮭魚賣98元（單位：人民幣，同下），另一款來自原產地智利賣68元。當記者詢問商品是否安全？店家回答，「都是東北大連來的沒有問題，前陣子因為疫情，三文魚都沒擺出來，最近也沒有業者敢再進貨。」

據了解，許多海鮮業者擁有自己的遠洋漁隊，在指定的生態海域打撈、現切、冷凍一條龍處理，商品包裝都會特地強調原產地自來國外進口，一方面有品質保證，價格也可以賣貴一點。自從疫情爆發後，部分「進口鮭魚」突然標榜是「本土製造」急於切割關係。

▼原產地標示來自智利，店家強調鮭魚是「本土出品」。（圖／記者任以芳攝）

店家進一步透露，因為端午節要到了，前三天開始低調擺放鮭魚產品也不敢打廣告，主要都是老客人來買，比起以前銷量至少下跌90％。受疫情影響，大型電商平台也不敢賣鮭魚，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪大賣場，海鮮區、冷凍櫃只有其他魚貨，鮭魚持續打入「深深的冷宮中。」

▲盒馬電商只剩鮭魚口味寵物飼料和零食。（圖／記者任以芳攝）

近年大陸對於進口海鮮需求極大，其中深海鱈魚、鮭魚、龍蝦、北極貝等海鮮需求極大。光是2019年上半年，挪威海產對大陸出口總額增長34%，高達19.09億人民幣，出口量創歷史新高，達12,130噸，超過2018年全年出口總量。另外，智利、丹麥每年銷往大陸的鮭魚數量也不少，如今受到疫情波及，進口商和海鮮業者損失慘重。