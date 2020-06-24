估疫情「今冬明春」仍不會消失　鍾南山：需採取短期強力措施

▲鍾南山近日對疫情發表最新解讀。（圖／截圖自廣東廣播電視台）

記者陳政錄／綜合報導

大陸抗疫專家鍾南山23日在接受《廣東廣播電視台》專訪時，對疫情發展最新看法。他坦言，在「今冬明春」交際時，預計新冠肺炎疫情仍不會消失，另為控制疫情，短期的措施是需要的，如中小學停課、大學暫時不復課、航班減少等。

鍾南山也提到，雖預計一段時間內新冠肺炎疫情仍不會消失，但不會像第一波疫情，在全世界範圍出現這麼大的暴發。他舉近期北京爆發的疫情為例，雖然出現疫情的源頭「還不是那麼明朗」，但已經比武漢明朗的多。





▲北京近日爆發嚴峻疫情，社區加強檢疫。（圖／記者任以芳攝）

「很重要的一點，中國能做到追蹤(病人)」他表示，必要時短期的措施是需要的，如中小學停課、大學暫時不復課、航班減少這類短期措施，仍需採用強力措施控制病情不再發生。

據北京衛健委網站24日通報，6月23日0時至24時，北京一共新增報告本地確診病例7例、疑似病例4例、無症狀感染者1例；無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。

在此之下，自6月11日0時至6月23日24時，由新發地市場向外擴散的疫情，已累計造成北京本地確診病例256例，在院治療256例，尚在觀察的無症狀感染者22例。

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