北京解放軍「301醫院」爆院內感染？　官方出來說話了…

▲網傳301醫院爆發院內感染 。（圖／翻攝自中國人民解放軍總醫院官網）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市於本月11日起爆發本土感染，至23日24時累計256例確診、無症狀者 22 例。不過，網路日前流傳，中國人民解放軍總醫院（又稱「301醫院」）爆發院內感染，甚至有醫護人員確診。不過，北京海淀區官方24日出面闢謠稱，相關傳言都是假的。

近日，網路上流傳，因301醫院有人員確診，導致部隊出現感染者、密切接觸者，有人甚至收到一份新增的100多個封閉管理小區（社區）名單。

24日，北京海淀官方出面「鄭重闢謠」，「關於301醫院出現疫情，海淀區新增100餘個封閉社區名單的消息在網上流傳，引發網友關注，經與相關部門核實，以上為謠言，望廣大網友不聽、不信、不傳。」

▲網友發聲。（圖／翻攝自微博）

此外，還有當地網友也紛紛發聲證實，「301醫院傳言是假的，昨天檢酸檢測也好好的，一個老師現在就住在301，她也好好的，謠言不知從何而來？」、「昨天剛去的301，太有序了，就診人少，核酸檢測也沒有那麼長的隊伍」。

據維基百科，位於北京海淀區的解放軍總醫院，是解放軍規模最大的綜合性醫院，負責中共中央、中央軍委及其機關各部門醫療保健工作，負責全軍各戰區、軍兵種疾病診療，同時收治地方病人。

►戴口罩也要記得保養