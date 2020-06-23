北京一外送員染疫！14天潛伏期「到處送餐」…每天接50單

▲北京一外送員染疫。（示意圖／視覺中國CFP，並非當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

北京6月23日下午召開第130場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。北京市疾病預防控制中心主任曾曉芃通報，6月22日0時至24時，新增新冠肺炎確診病例13例。流調顯示，一位47歲外送員確診，發病前幾乎每天都工作14小時，平均每天接50單左右。

綜合陸媒報導，13例病患中，男性9例，女性4例；平均年齡37歲，最小8歲，最大57歲；豐台區6例，海淀區3例，大興區3例，西城區1例。

據朝陽區疾控機構流調顯示，47歲男病患住朝陽區小紅門（地區）鄉紅寺村，職業為外送員，6月1日至17日每日通過「餓了麼」平臺接單送餐，送餐範圍西起南苑路，東至周莊村，北起天壇東門，南至榴鄉橋，平均每天接50單左右，每日7時至21時工作，然後騎電動單車到首開福茂商場接其妻子回家。

他18日11時至13時在南城香（芳古路店）、方莊市場、住家附近肖村菜店購物，隨後回家，當日無接單記錄。

患者19日10時上班，曾在每日優鮮（順四條店）、南城香（成壽寺店）、老家肉餅（中海城店）、果多美（北京劉家窯店）等店接單，15時在住家附近鴻熹超市購物，22時在住家附近水果攤購物。

他20日10時上班，22時下班，曾在果多美（方莊店）、每日優鮮（順四條店）等店接單，21日9時由120救護車轉運至垂楊柳醫院發熱門診排查，當日確診。

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