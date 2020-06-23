百事北京廠再增3人染疫　累計11員工確診新冠肺炎

▲北京超市貨架上，還擺滿樂事洋芋片產品，並未因涉及疫情疑慮下架。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京市23日下午召開疫情防控發布會，會上揭露日前因爆發8名員工確診，緊急停產停業的樂事工廠，截至6月22日24時，再度新增3名員工確診，為先前確診病例的密切接觸者，顯示群聚感染現象有進一步擴大的風險。

北京市疾病預防控制中心主任曾曉芃指出，大興區疾控機構流行病調查顯示，22日北京市報告新增的病例10、11、12，分別為年齡55歲的男性、45歲的男性和40歲的女性，3人工作單位為大興區孫村鄉磁魏路1號的「某食品公司」。

▲由於百事公司以百事可樂產品聞名，因此疫情訊息一出時也受到廣泛討論。（圖／記者任以芳攝）

疫調顯示，前2人分別為15、19日通報同一工廠確診病例的密切接觸者，他們雙雙在22日確診新型冠狀病毒肺炎，至於最後一位女性，目前還未揭露她的密切接觸史。

曾曉芃口中的「某食品公司」，即為百事食品（中國）有限公司在北京下屬的一間工廠，主要生產樂事薯片（即洋芋片）。

值得注意的是，百事食品分廠員工確診訊息在21日公開後，引起大陸網友熱議「百事可樂還能喝嗎？」、「薯片還能吃嗎？」以至百事公司緊急於21日晚間連發兩則聲明，強調罐裝廠未受到影響，涉事工廠只是一食品分廠，從未生產飲料產品，並保證樂事薯片產品安全，指出病毒在整個產品供應鏈過程中，存活的可能性為零。

《ETtoday新聞雲》記者今天實地走訪北京多家大賣場和小型超市，發現捲入疫情風暴的百事可樂、樂事洋芋片都未下架。賣場人員告訴記者，「目前架上百事商品，是發現確診病例前的存貨，為了安全起見，有特地擦拭所有可樂瓶。」

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