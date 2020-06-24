「中衛口罩」上架就秒殺關鍵原因曝　網推另一家：聽說醫療院所都訂

▲中衛口罩有許多種花色。（圖／中衛提供）

記者陳俊宏／綜合報導

全台口罩於6月1日正式解禁，各大通路、超商、電商陸續提供販售服務，其中，以「中衛醫療口罩」最受到歡迎，只要一上架就秒殺。對此，一名女性消費者好奇詢問，「為什麼大家都鍾情中衛口罩」，也讓其他人紛紛回應搶購關鍵因素。但也有不少人推其他品牌，「Aok更好用」、「特別愛淨新&匠心」。

該名消費者近日在「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流」臉書社團說，家人有花粉症，在新冠肺炎疫情之前只在藥局買口罩，「藥局賣什麼，我們就買什麼，所以只認得健康天使、順易利和摩戴舒。到底大家為何執迷於中衛呢？」

請繼續往下閱讀...

▼中衛口罩只要一上架就秒殺。（圖／中衛提供）

對此，許多網友異口同聲地說，「因為顏色、花樣多唄，加上眾人堆，所以就跟風搶了」、「因為彩色才搶的啦」、「中衛是顏色種類比較多」、「中衛只是有很多顏色、圖案而已。」有人表示，「雖然我疫情之前都買中衛，但我真心覺得很多牌子都很好用（康匠、易廷、永猷都還滿適合我的）。」

也有不少人推其他口罩廠商，「Aok更好用」、「特別愛淨新&匠心」、「我愛淨新、摩戴舒、AOK更優質的」、「我鍾情超快適系列的，都沒人跟我搶欸。」

一名網友則說，「戴過麥迪康嗎？聽說很舒適的。」有人回應，「非常非常喔！我在疫情之前就都買麥迪康的，聽說診所、醫療院所都訂麥迪康。」

▲▼中衛口罩。（圖／記者劉宜庭攝）