屈臣氏中衛口罩今早10點開賣即售罄！還有哪些可搶看這裡

►屈臣氏網路商店中衛彩色口罩6月23日早上10點一開賣即顯示「暫無存貨。」（圖／翻攝屈臣氏官網）

記者張毓容／台北報導

現今進入後疫情時代，全台口罩自6月1日解禁，開放自由買賣後，各大藥妝、生活通路皆陸續開賣口罩，其中又以「中衛」最受歡迎，常一開賣就秒殺，屈臣氏網路商店昨（22）日開賣5色中衛盒裝醫療口罩，但剛開賣不久，就因湧入過多人潮，造成網路商店系統當機，直至近中午才修復，今天（23）日10點再開賣第二波，開賣當下先是無法進入網站，終於進入後所有中衛口皆顯示「暫無存貨」，想搶中衛口罩比登天還難，目前屈臣氏網店僅日本「 超快適」口罩有貨。



藥妝店龍頭屈臣氏本22、23兩日上午在網路商店開賣中衛盒裝醫療口罩，包含青蘋綠、櫻花粉、軍綠、酷黑和深丹寧等5款特殊色共計備有3,510盒。上一波開賣統一於上午10點開始，因一次性湧入過多人潮，導致網路商店系統無法負荷大當機，因此此次特別採取分批陸續上架，希望分散人流，但依舊無法抵擋民眾搶購潮，再度被癱瘓。

►屈臣氏網路商店中衛彩色口罩6月23日早上10點無法進入。

其他藥妝通路口罩販售資訊如下：

【康是美】

自6/12日起，就於每週五固定補貨200萬片MIT台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒50片裝，售價299元，每人限購一盒，而接下來連續兩周周五（6/26、7/3）預計也各有200萬片陸續到貨。

【寶雅】

生活百貨龍頭寶雅表示，每週會進貨一次，但因配合廠商較多，到貨時間不一，沒有統一進貨時間，是陸續發貨到各家門市，且都是MIT醫療級口罩，袋裝和盒裝皆會補貨，需以各家門市實際到貨狀況為主。

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