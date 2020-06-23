捷運霸占2位！阿嬤神境界「口罩當眼罩」度咕勿擾　她傻：眼睛業障重

▲阿嬤霸占2位子，乘客傻眼！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「你不知道台北人口密度很高，需要座位的人很多嗎？」一名女網友透露，日前朋友搭北捷，走進車廂卻傻眼了，只見一名阿嬤大包小包占2個位子，還把口罩當眼罩，直接睡好睡滿。照片曝光後，網友紛紛調侃，「阿嬤在觀落陰不能吵到她！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》轉貼友人照片，指出對方搭台北捷運時，赫見一名打扮「超蝦趴」的阿嬤正在打瞌睡，完全無視於其他乘客，「一個人占用兩個位子，旁邊那個位子上面都是她的東西，是在哈囉？」

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照片可見，穿著黃衣、白褲的長輩，明明胸前掛了一副太陽眼鏡，卻不知怎了，硬是把口罩往上拉，更露出微微張開的嘴巴，儘管台灣疫情漸漸趨緩，就怕其他乘客看了仍會有疑慮。

對此，原PO翻白眼直呼，「你不知道台北人口密度很高，需要座位的人很多嗎？然後口罩戴成這樣，到底是眼罩還是口罩？還是覺得自己眼睛業障重？妳是覺得旁邊站的人都是塑膠做的？」

▲有網友認為，阿嬤占位舉止無極限！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



照片曝光後，網友們紛紛笑虧，「觀落陰中，勿擾」、「鴕鳥阿嬤，你看不到我～你看不到我」、「不知道怎麼，東西就都掉到地上了」、「這照片後勁太強了」、「妳就假裝好意說：阿嬤～你口罩沒掛好」、「好厲害的戴法」、「把她東西拿開，她就會醒了」、「阿嬤很專業，知道自己的行為會被撻伐，所以乾脆遮住臉」。

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