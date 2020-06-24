加碼增援北京！　陸衛健委：20支核酸檢測醫療隊共416人

▲北京為防控疫情，啟動大規模核酸檢測，甚至挑燈夜戰。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

為抑制北京新冠肺炎疫情，加速對風險人員的核酸檢測進度，大陸國家衛健委24日在發布會上表示，國家已分別派遣兩批次，來自各省的共20支核酸檢測醫療隊，對接支援北京20家醫院，此舉將能大幅提高北京的排查能力。

大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，按照國務院聯防聯控機制安排，12個省20個核酸檢測的醫療隊，分別對接支援在京的8個醫院和12個北京市醫院。

▲北京近日再爆疫情，超市、大賣場出入均需掃描健康碼、量測體溫。（圖／記者任以芳攝）

她說，來京醫療隊伍第一批有215名檢測隊員，第二批是201名檢測隊員，總共攜帶了90多套核酸檢測設備。截至6月22日，大陸全國醫療衛生機構進行核酸檢測累計達到9041萬人份，目前日均檢測能力達到378萬人份。

面對端午節假期將近，大陸國家衛健委也建議，民眾應取消端午期間，前往高風險地區的出行計劃。但衛健委疾控局一級巡視員賀青華補充，檢測和隔離措施的實施，一定是為了疫情防控的需要，對來自北京中高風險街區的人員需要採取隔離和核酸檢測，對來自低風險地區的人員則無需進行隔離和核酸檢測。

根據官方通報，6月23日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，其中境外輸入病例3例（上海2例，陝西1例），本土病例9例（北京7例，河北2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例4例，均為本土病例（均在北京）。6月11日至6月23日，北京累計通報本地確診病例256例。

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