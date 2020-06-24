北京直擊／市場「防疫大整改」...鮮肉穿「透明衣」才能賣　全面改用新砧板

記者任以芳／北京報導

端午連假前夕，除了驗出病毒的市場持病，北京第一批受管制的社區即將解禁，包含周邊小型菜市場也被要求天天消毒，衛生達標才能開店做生意。《ETtoday新聞雲》記者直擊「變身」後的菜市場，沒有灰塵、髒水，生肉區砧板變得無敵乾淨，部分肉品要穿「透明衣」能出售。

▲位於西城區天陶紅蓮菜市場，驗出有病毒，門口持續用大鐵鍊拴著。（圖／記者任以芳攝）

經過14天居家隔離，北京部分社區、周邊商圈終於可以解禁，唯獨被驗出病毒的菜市場還是持續封閉。《ETtoday新聞雲》記者直擊其中一間問題市場，位於西城區天陶紅蓮菜市場，門口用大鐵鍊拴著，已經十多天了攤商還是不能進入整理，市場內部有如逃難現場，滿地污垢、堆滿廢棄紙箱非常髒亂。

▲北京所有社區小菜市場要求強力衛生整改，才可營業。（圖／記者任以芳攝）

至於，北京其他地方小型菜市場，經過強力消毒後陸續恢復營業，比起以前髒亂的環境，現在簡直「無敵乾淨」。地上光亮沒有髒污，每個攤位都很整齊，尤其是生肉區砧板沒有血水，老闆切完肉立刻擦拭消毒，就連冷藏櫃的豬肉也被規定一定要穿上保護膜，標榜衛生。

▼北京市場新規定，豬肉盡可能包膜出售。（圖／記者任以芳攝）

▲北京社區美食街被要求，乾淨到一粒芝麻粒也不能掉落。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者直擊社區美食街，相較以往店家櫥窗都是油污，食物渣掉滿地。疫情期間被政府要求重新整理，所有店家換然一新，門面都有一個小窗台遞送食物，避免過度接觸，前線工作人員全部戴防塵帽，灶台也擦得亮晶晶，一粒芝麻粒也不能掉落。看到美食街的轉變，有民眾告訴記者，「雖然看起來很乾淨，不知道可以維持多久。」目前，北京持續強力控制疫情，上週迅速關閉六大批發市場，除了全城擴大核酸檢測，環境整治也是重點項目。未來，所有公眾所有公眾場合像是百貨、賣場、小菜市場、美食街等都要會列入常態性衛生管制。

▼未來，北京所有公眾場合進入常態化衛生防疫。（圖／記者任以芳攝）