一圖看連假天氣　台北今恐再38度「6月熱破紀錄連10天36℃↑」12縣市亮燈

▲23日台灣依舊熱成「烤番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

台北23日飆到38.4度，是今年以來全台人工測站最高溫紀錄，也是台北測站有始以來6月第二高溫。中央氣象局今天（24日）對全台12縣市發布「高溫資訊」，其中台北市、花蓮縣縱谷有38度極端高溫出現的機率。天氣風險公司總監、全台唯一災害預報士賈新興表示，台北6月均溫創下史上新高，且連續高溫大於36度的天數，統計至23日已經10天，「台北連續高溫大於36度天數坐二望一。」

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（24日）天氣和23日差不多，各地高溫炎熱，因西南風影響，清晨至上午中南部有些局部短暫陣雨，午後雷陣雨以各地山區和東北部為主；高溫部分，苗栗以北、東半部和彰化、南投有機會局部36度以上，其中台北盆地和花東縱谷因可能有西南風地形沉降作用，有機會到38度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

端午連假周四起開始，陳伊秀說，這樣的天氣型態維持到周五，周六到下周二有點吹偏南風，午後雷陣雨範圍稍稍比較廣，包括北部、各地山區和東北部；清晨至上午中南部要注意沿海回波，因是偏南風，降雨比較侷限在南部，各地還是炎熱。

「破紀錄的6月熱啊！」賈新興23日在臉書表示，這陣子真的熱到受不了，統計至22日的資料顯示，6月台北均溫高達30.4度，只要未來8天的均溫大於28.9度，則今年6月台北均溫將創下1897年以來最高的紀錄，擠下2015年的30度，比氣候平均溫27.1度高出了將近3度。

▼氣象局製作端午連假天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

賈新興進一步分析，不只如此，統計至23日，台北14日起連續高溫大於36度的天數已經10天，在太平洋高壓發威和都市熱島效應的雙重影響，熱到真難受；歷史上連續高溫大於36度的天數最多的是16天，出現在2017年8月5日到8月20日。

賈新興說，如果統計台北高溫超過35度的天數，今年6月則出現了16天，是1932年來的第三名，第二名是2015年的19天，第一名則是2016年的21天。他呼籲，在全球暖化的長期趨勢下，高溫對公衛、水資源、農業、交通、能源的衝擊，「將成為我們需要面對的真相。」

▼台北氣象站6月前十大均溫。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼台北氣象站連續超過36度的天數。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼全台13測站6月前十大均溫。（圖／翻攝賈新興臉書）