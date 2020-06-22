端午連假天氣出爐！颱風何時開始發展？　彭啟明說話了

▲近期受到太平洋高壓影響，台灣各地都是高溫炎熱的天氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

21日是24節氣的「夏至」，俗話說「夏至風颱就出世」，表示颱風季節即將來臨。對此，天氣風險公司總經理彭啟明22日指出，從大環境的氣候預測來看，近期都還沒有颱風發展的趨勢，可能要等到7月下旬會開始有機會發展。他也分析端午連假的天氣，「真的很熱。」

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：台北市。

東半部：台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：新北市、基隆市。

東半部：宜蘭縣。

▼氣象局對6縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

彭啟明在臉書說，這周持續過去一陣子典型炎熱高溫的夏季天氣，夏天早已經到來，中午高溫常常都到35至37度，尤其在台北盆地內真的非常熱，中午前後盡量待在室內有空調之處，或是陰涼有通風的地方；這樣的溫度對年長者或幼童都是一種環境壓力，造成不幸的遺憾事件比例不輸給低溫，務必要用像是寒流時的準備來因應。

彭啟明表示，這周和上周的差別指標就是午後雷陣雨，有機會稍微增多一些，不過較偏向在山區或靠山區，午後有機會發展起來對流雲系；而21日清晨在中南部沿海發展的西南風加上海陸風，這種小尺度大環境和海陸風的交會也有些機會，但這都要看兩個發展起來的不穩定程度，有時會有，也有時會發展不起來。

彭啟明指出，大致上這周開始會有些午後雷陣雨發展，不過都還是較為零星局部的，還沒有大規模發展的情境；預計這將會持續一到兩周以上，至少到7月中上旬，尤其端午假期的天氣雖都類似，但後期到周末兩天可能會更熱一些。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）





彭啟明說，而大環境上，梅雨鋒面這周仍持續滯留在長江中下游，從四川附近延伸到上海，有點南北擺盪，這兩天在浙江附近，太平洋高壓勢力仍強，南下相當不易，近期都還是高壓勢力主導台灣的天氣；這幾天有西南風影響，有機會有些午後陣雨發展，但端午節後期，高壓再度西伸增強，會有更熱的感受，提醒您一定要做好該有的準備，真的很熱。

彭啟明表示，從大環境的氣候預測來看，近期都還沒有颱風發展的趨勢，可能要等到7月下旬會開始有機會發展，這時候要溫度改變就得等颱風，但從中期氣候預測要等一個月。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和21日滿類似，因西南風影響，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨，午後各地山區、東北部平地有些局部雷陣雨，但雨量不會太多；氣溫仍偏高，大台北、宜蘭較接近山區和花東縱谷有機會來到36度以上。

李孟軒說，周二至周五西南風帶來的水氣有比較多，中南部可能一整天都有機會下雨，但主要仍落在清晨至上午這段時間，其他地區偏向午後，近山區有些雷陣雨；高溫部分，大台北、偏東半部有機會36度以上，中南部因雲量較多，稍微下降至34度。

李孟軒表示，周六、周日西南風水氣減少，天氣比較穩定，中南部清晨至上午依舊有短暫陣雨，其他地區午後山區有些雷陣雨。