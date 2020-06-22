今6縣市「亮橙黃燈」！周二起變天雨區曝　端午連假天氣出爐

▲今依舊是高溫炎熱的天氣，民眾外出記得做好防曬工作。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

端午4天連假天氣出爐！中央氣象局預報員李孟軒表示，周二至周五西南風帶來的水氣有比較多，中南部可能一整天都有降雨機率，其他地區偏午後雷陣雨；周末水氣有減少，天氣比較穩定。

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上



北部：台北市。

東半部：台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上



北部：新北市、基隆市。

東半部：宜蘭縣。

▼氣象局對6縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（22日）天氣和21日滿類似，因西南風影響，中南部清晨至上午有局部短暫陣雨，午後各地山區、東北部平地有些局部雷陣雨，但雨量不會太多；氣溫仍偏高，大台北、宜蘭較接近山區和花東縱谷有機會來到36度以上。

李孟軒說，周二至周五西南風帶來的水氣有比較多，中南部可能一整天都有機會下雨，但主要仍落在清晨至上午這段時間，其他地區偏向午後，近山區有些雷陣雨；高溫部分，大台北、偏東半部有機會36度以上，中南部因雲量較多，稍微下降至34度。

李孟軒表示，周六、周日西南風水氣減少，天氣比較穩定，中南部清晨至上午依舊有短暫陣雨，其他地區午後山區有些雷陣雨。

▼氣象局製作未來一周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）