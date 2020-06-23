高壓鍋蓋罩台灣！台北今恐飆38度　彭啟明曝連假雨區：端午節很熱很熱很熱

▲氣象局提醒，高溫炎熱的天氣慎防熱傷害。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局對全台8縣市發布「高溫資訊」，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天（23日）白天台北市、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。至於端午連假天氣，天氣風險公司總經理彭啟明說，「就是很熱很熱很熱」，他並提醒，這麼熱的天氣和寒流很冷時的死亡率差不多，一定要特別特別注意。

高溫區域：

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【橙色燈號】38度以上

北部：台北市。

東半部：花蓮縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：新北市、基隆市。

東半部：台東縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上

北部：桃園市。

中部：南投縣。

▼8縣市亮「高溫橙黃燈」。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和22日類似，各地高溫炎熱，普遍上看34、35度，東半部縱谷內陸地區、桃園以北、南投內陸有機會36度以上；東北部、各地山區午後有小範圍短暫雷陣雨。

王品翔說，周三到周五西南風稍微增強，清晨至上午南部降雨擴散至中部，中部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部和各地山區有雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，周六到下周一也是大致高溫炎熱天氣，中部以北、東北部和各地山區有些午後雷陣雨機率，清晨南部留意零星降雨；各地高溫依舊上看35度，局部地區可能更高。

彭啟明22日在「兩分鐘報天氣」指出，未來幾天都是午後陣雨，偏中南部和東半部有機會，尤其是台南、高雄、屏東和嘉義，但都很零星，這就是典型太平洋高壓壟罩情況下，「像一個鍋蓋整個蓋住台灣的天氣，所以端午節的天氣就是很熱很熱很熱」，請大家外出一定要做好重裝備防曬。

彭啟明提醒，因為這樣的熱很容易中暑，務必要常補充水分，多注意年長者和小朋友的健康，這麼熱的天氣，其實和寒流很冷時的死亡率是差不多的，一定要特別特別注意。