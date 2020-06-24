吳益政、李眉蓁要辭議員？　網翻出民眾黨2019年探討「帶職參選」發文

▲民眾黨推吳益政出戰高雄市長補選。（資料照／翻攝自吳益政臉書）



記者陶本和／台北報導

民眾黨23日晚間敲定，徵召高雄市議員吳益政出戰高雄市長補選，這與民進黨的陳其邁、國民黨的李眉蓁，形成三方戰局。由於陳其邁已請辭副院長一職，外界開始討論，藍、白陣營人選是否要辭去市議員職務，更有網友翻出2019年時，民眾黨在臉書的發文，探討「帶職參選」的政治文化問題。

高雄市長補選登記將在24日截止，台灣民眾黨也趕在最後一天晚上推出人選，經黨中央決議，徵召高雄市議員吳益政參選，而吳益政24日上午9點也將由民眾黨立委蔡壁如、張其祿陪同前往市選委會登記參選。

在民眾黨加入戰局後，這代表將與民進黨的陳其邁、國民黨的李眉蓁，形成三方的戰局。不過，綠營地方人士也開始討論，陳其邁為了投入選戰，已經辭去行政院副院長職務，那麼現為市議員的李眉蓁與吳益政是否也要辭去市議員身份？

對此，就有網友翻出民眾黨2019年10月16日的臉書貼文，內容在討論「帶職參選」的議題，指出在台灣政治史中，「帶職參選」似乎已是家常便飯，不論是縣市長跑去選總統、立委去選縣市長，或是縣市長突然變成內閣，其名單可說是族繁不及備載。

民眾黨當時的貼文表示，在長期由藍綠所把持的政壇中，政治人物對此早已不會臉紅，甚至義正嚴詞，一切都是為了國家大義。

他們認為，這個社會的任何進步，不是任何政治人物登高一呼，喊喊口號就能立刻完成，而是落實在每一個人的微小進步中，是眾人對於政治文化的忽視，造就民代對於法治的忽視，最終形成政治人物對民意的忽視，「這是一場改變政治文化的社會運動，需要大家一同加入。」

▼網友翻出民眾黨於2019年10月16日發表探討「帶職參選」的貼文。（圖／翻攝民眾黨紛絲專頁）



▲高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自臉書）