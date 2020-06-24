徐永明批李眉蓁、吳益政「帶職參選」：把高雄市民當白痴嗎？

▲時代力量黨主席徐永明 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長補選將於8月15日投票，國民黨23日宣布徵召高雄市議員李眉蓁，對戰前行政院副院長陳其邁，民眾黨則是在晚間宣布徵召市議員吳益政參選。對此，時代力量黨主席徐永明24日表示，李眉蓁與吳益政2018年與前高雄市長韓國瑜同時當選，在韓國瑜遭罷免後又要帶職參選高雄市長，「是把高雄市民當白痴嗎」。

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行陳其邁參選，國民黨23日則由秘書長李乾龍正式宣布，將徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁正式參選。此外，台灣民眾黨也趕在最後一天晚上推出人選，經黨中央決議徵召吳益政參選，這代表將與民進黨的陳其邁、國民黨的李眉蓁，形成三方的戰局。

徐永明24日受訪時表示，李眉蓁與吳益政2018年與前高雄市長韓國瑜同時當選，在韓國瑜遭罷免後又要帶職參選高雄市長，質疑「難道罷韓是白罷的嗎」。他指出，根據時代力量公布的最新民調，有超過6成的民眾支持罷韓結果，現在兩位議員卻要帶職參選高雄市長，痛批「是把高雄市民當白痴嗎」。

徐永明批評，民進黨與國民黨都迴避帶職參選的問題，他原本以為帶職參選在2022年會達到高峰，結果竟然在罷免完韓國瑜完後提前發生，韓國瑜任內沒有重大弊案發生，最被人詬病的就是帶職參選總統，只是沒想到兩位市議員從今天開始也要帶職參選高雄市長。

此外，時代力量24日上午也在臉書表示，韓國瑜之所以創下歷史紀錄被罷免，主因正是他帶職參選、吃碗內看碗外的行為，激怒了高雄選民，想不到殷鑑未遠，國民黨與台灣民眾黨決定分別派出現任高雄市議員李眉蓁及吳益政「帶職參選」高雄市長補選，選不上依然繼續爽當議員。

時代力量說，此舉叫外界搖頭嘆息，國民黨及民眾黨究竟對高雄是不是真心，還是把高雄市民當作塑膠還是盤子，質疑難道是隨便派個人出來選，把高雄人當備胎。

時代力量呼籲，兩位藍白陣營的候選人，若想走出舊政治窠臼，就請在登記時公開表態「即刻辭去高雄市議員職務」，並強調時力向來呼籲杜絕帶職參選，未來將在立法院持續推動相關立法，也請各主要政黨對此清楚表態，不要讓選民一再看到政客騎驢找馬的醜陋面貌。

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