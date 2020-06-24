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泛舟旺季守護秀姑巒溪水域安全　花蓮醫院設置2處緊急醫療站

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▲▼花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒水域緊急救護工作。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒水域緊急救護工作。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秀姑巒溪泛舟旺季，每年吸引國內外遊客前來，花蓮縣衛生局啟動水域行動緊急醫療服務。自6月23日起至9月10日共計80天，由衛生福利部花蓮醫院之醫療團隊，每天上午9點起配合泛舟遊客活動時間、地點，機動於秀姑巒溪旁奇美部落和長虹橋旁的奚卜蘭遊客中心-太平洋1號店，設置行動緊急醫療站，提供沿岸遊客緊急救護處置，在意外發生的黃金時間內搶救生命。 
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，今年因新冠肺炎影響國人無法出國旅遊，預計暑假期間將湧入大批遊客至秀姑巒溪與東海岸旅遊，享受刺激獨特的泛舟活動。為了讓遊客玩得盡興又安心，花蓮縣衛生局協調各急救責任醫院，加強花蓮緊急醫療機動能力。其中，秀姑巒溪水域偏遠，遊客於泛舟時若發生意外事故，送往距離最近之衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院車程往往須費時50分鐘，衛生局協調衛生福利部花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒溪中游、下游緊急救護工作，醫護團隊包含1名醫師、2名資深護理人員和1名具有緊急救護技術員證照的救護司機。

▲▼花蓮醫院在奇美部落、長虹橋畔兩處設立行動緊急醫療站，肩負秀姑巒水域緊急救護工作。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）
 
衛生福利部花蓮醫院連續12年投入專業醫護人力及經費，守護偏遠秀姑巒溪的水域觀光安全。去年泛舟季醫療站共服務72人次，後送1人，就診民眾接近九成是觀光客；其中擦傷、鈍挫傷等外傷佔了85％。以往因泛舟意外發生遊客受傷或溺水，必須後送到豐濱原住民分院甚至遠至花蓮市各醫院就醫，容易錯過黃金搶救時間。自從於遊客集中的水域中、下游，設置2處行動緊急醫療站之後，已適時降低遊客意外事故發生時危及生命的風險。
 
朱家祥鼓勵民眾學習正確運用CPR及AED，具備基本急救操作能力，爭取搶救時效，即時挽回寶貴生命，利人利己。同時提醒遊客，泛舟屬於激烈活動，對於患有心血管方面疾病的鄉親或長者而言，可能過於刺激，建議應該要量力而為。

提醒民衆戲水活動應選擇合法水域場所及合法業者，注意水位變化、注意身體狀況及下水前做好暖身運動、避免危險行為、戶外活動亦避免跌倒擦傷鈍挫傷等，甚至中暑熱衰竭情形，另建議每15~30分鐘補充水分，避免脫水而導致中暑情形，注意安全才能安心享受暑期旅遊好時光。

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