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感謝堅守防疫第一線護理師們　奇美醫學中心辦護師節慶祝活動

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▲因新冠肺炎疫情，遵行國家政策避免人員群聚大型活動，奇美醫院以同步拍手鼓掌的方式，來慶祝護師節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因新冠肺炎疫情，遵行國家政策避免人員群聚大型活動，奇美醫院以同步拍手鼓掌的方式，來慶祝護師節。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

5月12日是國際護師節，每年奇美醫學中心都會舉辦相關慶祝活動，尤其2020年特別是護理鼻祖南丁格爾女士冥誕2百周年，本應擴大舉行相關活動，但因新冠肺炎疫情，遵行國家政策避免人員群聚大型活動，奇美醫院以同步拍手鼓掌的方式，來慶祝護師節。

奇美醫學中心院長邱仲慶率領副院長、護理部主管與各醫療部部長等高階主管，12日國際護師節當日中午12時，以同步拍手鼓掌的方式，在醫院各角落的各單位同仁，以及各護理單位邀請病人家屬、民眾共同參與，向堅守在防疫前線的護理師們傳遞鼓勵與感謝，以熱情掌聲及行動響應「謝謝護理師」的活動。

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奇美醫學中心睡眠中心主任陳志金也響應鼓掌活動，於個人臉書的粉絲專頁「ICU陳志金醫師」作現場直播，感謝護理師們守護民眾健康，更是防疫之重要天使。

▲因新冠肺炎疫情，遵行國家政策避免人員群聚大型活動，奇美醫院以同步拍手鼓掌的方式，來慶祝護師節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心院長邱仲慶表示：奇美醫學中心護理師們秉持「關懷、專業、效率」的理念，提供病人及家屬全人優質的照護，使病人早日恢復健康，且致力於護理人才培育，光是教育部部定教職就有51位，更有110位碩博士學歷護理師，且持續還有41位進修中。尤其近年來，護理部為吸引及留住最好的人才，積極推動護理友善職場，使得於「30分鐘內準時下班率」可達90％，「護理人員離職率」維持在6％以下，遠低於全國平均值。

5月是一個充滿愛的月份，在新冠病毒流行期間，護理師們全心投入這場戰疫中，將對南丁格爾的追思與紀念化為行動，透過他們溫暖的雙手，照顧與撫癒每一位身處於苦難病痛裡的病人與家屬。5月12日護師節，奇美醫學中心藉由全院同步熱情鼓掌的實際行動，讓護理師們感受到感謝與支持的聲音。

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