4隻水牛集體失蹤急壞主人！玉里警沿秀姑巒溪花3天找回

▲4隻水牛原來沿著秀姑巒溪一路吃草。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

說起4隻水牛失而復得的事情，花蓮玉里潘姓飼主心中仍難掩激動。潘飼主之前花了新台幣10萬多元購買4隻水牛耐心飼養，不料日前4隻水牛卻集體消失，由於販賣水牛是潘姓飼主收入的主要來源，這下可急壞了。在遍尋不著下只得報警求助了。花蓮縣警察局玉里分局觀音派出所警員劉振德接獲報案後，立即趕到現場展開搜尋，一連三天努力不懈地找尋下，皇天不負苦心人終於尋獲水牛。

▲員警花了3天沿溪畔尋找，皇天不負有心人終於找到走失的牛隻。

幫忙尋找的警員劉振德表示，潘姓飼主日前至觀音派出所報案，慌張的表示自己所飼養的4頭水牛掙脫繩索走失，潘民找尋了一整天仍無所獲，水牛因是其收入的主要來源，又擔心牛隻會跑到馬路影響用路人及車輛安全；在無計可施之下，才硬著頭皮到派出所請求協助，希望可以找回飼養的牛隻。

劉員了解狀況一邊安撫潘民著急的心情，一邊仔細詢問牛隻特徵，接著請潘民帶領前往牛隻走失地點查看。到了現場發現走失地點為秀姑巒溪，溪邊長滿比人還要高的芒草，且溪水湍急，從地上泥濘的牛腳印研判牛隻可能跑至秀姑巒溪河床裡面。

▲飼主失而復得，難掩激動頻頻感謝。

劉員抱持著同理心，耐心沿著堤防沿線擴大搜尋，並詢問附近農民是否看到牛隻的蹤跡。員警一連三天利用巡邏、勤區訪查及勤餘空檔時間不間斷的尋找，果然皇天不負苦心人，終於在秀姑巒溪河床發現牛隻的蹤跡，並立即聯繫飼主到場確認，飼主到場確認無誤後，頻頻向劉員致謝，直誇管區真的好熱心，解決他們一家生活困境。

秀姑巒溪流域及其支流皆有民眾養殖水牛及黃牛，因牛隻採放任式吃草，無人看管，偶而會有牛隻掙脫牽繩跑至馬路及鐵路影響行車安全情事發生；台東縣從2016年至今，已發生11起牛隻撞擊道路上汽機，導致人員傷亡憾事發生；富里地區亦發生數起火車撞擊牛隻情事，影響公共安全甚大。

玉里分局長呂育騰呼籲，畜牧飼主應架設護欄，並確實將飼養的牛隻栓緊並綁緊牽繩，避免類似的情一再發生。另依道路交通管理處罰條例第84 條規定：疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰；造成交通事故者，另依違反公共安全罪嫌移送法辦。

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