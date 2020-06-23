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八三夭壓軸表演！北捷首度封街辦「東區嘉年華」　街舞冠軍獎金16萬元

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▲▼八三夭代言「2020 捷運盃街舞大賽」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲八三夭代言「2020 捷運盃街舞大賽」記者會。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司與國泰世華銀行共同主辦的「2020捷運盃街舞大賽」，從即日起至7月24日21時止開放報名，並且在8月15日於台北東區封街舉辦全台首度「東區東區動次嘉年華」，由年度代言人、搖滾天團八三夭進行壓軸表演，搭配文創市集、特色飲食等，吸引年輕人一同嗨翻東區。

由台北捷運公司與國泰世華銀行共同主辦的「2020捷運盃街舞大賽」，多年來孕育出許多優秀舞團。今年邁入第16屆，突破以往模式，以「拼一場年輕、創意的夢想」為主軸，讓街舞回歸音樂、創意本質，並增加3對3 BATTLE賽及最佳混音獎獎項。8月15日初賽當天，將前進台北東區封街，橫跨忠孝東路至市民大道，在大安路一段舉辦全長將近350公尺的「東區東區動次嘉年華」，並邀請網紅DJ開場，播放各世代經典舞曲，創造一場東區封街舞曲Party。

請繼續往下閱讀...

▲▼八三夭代言「2020 捷運盃街舞大賽」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

此外，年度代言人八三夭也將壓軸登場，帶來長達半小時的精采表演，用經典嗨歌嗨翻全場；同時現場有文創市集、音樂表演、卡通人偶氣球裝置、創意表演、特色飲食、年輕潮牌等，這就是全台首度的街舞嘉年華。

由八三夭領軍的新生代街舞團體23日搶先在記者會上台較勁，進行一場戰況格外激烈的BATTLE賽，而韓國RAINBOW經紀公司打造，FIR阿沁老師製作的「Little Cheer Girl 勵齊女孩」也特別現身站台；台北市吉祥物熊讚見狀也忍不住衝上前大秀舞技，可愛的模樣萌翻全場，為今年街舞大賽揭開精彩序幕。

▲▼八三夭代言「2020 捷運盃街舞大賽」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

2020捷運盃捷客街舞大賽將於8月15日、8月16日進行初賽，9月12日進行冠軍決賽。排舞賽分為「Youth組」及「Adult組」，冠軍可獲得獎金16萬元、亞軍10萬元、季軍5萬元、優勝2萬元（各組3隊）及決賽入圍獎金2,500元（各組4隊），最佳混音獎則可獲得獎金1萬元（2隊）。

此外，BATTLE賽冠軍可獲得獎金10萬元、最具潛力獎4萬元（1隊）、最佳默契隊2萬元（1隊）。此外，台北捷運將延續去年國際賽事補助獎勵辦法，讓台灣街舞好手站上國際舞台。

●排舞初賽：大安路一段（忠孝東路至市民大道間）
8月15日（週六）下午3時
8月16日（週日）下午3時

●排舞決賽：捷運中山站4號出口
9月12日（週六）下午3時

●Battle賽事：捷運中山站4號出口
9月12日（週六）上午11時

▲▼八三夭代言「2020 捷運盃街舞大賽」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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