花蓮籌備龍舟競渡緊鑼密鼓　徐榛蔚為龍舟開光點睛

▲花蓮縣長徐榛蔚擔任點睛官，在炮聲中為龍舟開光點睛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將在6月25日至6月27日一連三天，於花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭舉辦「二O二O世紀飛天龍、鯉魚展競技」端午龍舟競渡嘉年華，14日在花蓮聖閔醒獅戰鼓團帶來的祥獅獻瑞，以及熱鬧的鳴炮祈福下為龍舟進行開光點睛儀式，由縣長徐榛蔚擔任點睛官，祈求今年龍舟競渡平安順利，並預祝參賽選手奪得佳績。

▲一艘艘龍舟在朝陽照耀下，扇形排列於鯉魚潭邊，氣勢非凡。

隨著疫情趨緩，六月份開始多項體育賽事恢復舉行，徐榛蔚指出，今年10月17日至10月22日在花蓮登場的全民運動會，歡迎鄉親從龍舟競渡賽開始，一起展開防疫新生活運動，並期勉現場的參賽選手維持強健的體魄，並預祝大家奪得佳績，旗開得勝。

▲徐榛蔚期許即將在花蓮登場的全民運動會精神，從龍舟競渡賽開始。

數艘龍舟在朝陽照耀下，呈扇形排列於鯉魚潭邊，顯得氣勢非凡。今年規劃有大型龍舟公開男子組、公開女子組、男女混合組、機關團體組，總計60隊參賽隊伍報名挑戰，活動當天更安排端午立蛋、包粽包中、立願鯉魚‧祈福花蓮、水岸市集及美食展，歡迎花蓮鄉親一同親身感受濃濃的端午佳節氛圍。

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