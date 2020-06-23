徐榛蔚行銷在地食材邀大廚上菜！精湛手藝料理出道道美味佳餚

▲花蓮縣長徐榛蔚與知名主廚郭主義（中）、富里鄉農會總幹事張素華（左）以在地食材烹調出美味佳餚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣花蓮優質農產，花蓮縣長徐榛蔚與知名主廚郭主義、富里鄉農會總幹事張素華21日在富里鄉農會料理廚房，以在地食材烹調南瓜咖哩蔬菜湯、金針雞柳，大廚巧手將優質食材的鮮甜鎖在料理中，徐榛蔚現場化身行銷大使向全國消費者推薦花蓮農產生長於天然無污染的花蓮沃土，值得消費者品嚐及選購。

花蓮是農業大縣，擁有純淨無污染的環境，又有勤奮努力的農民鄉親，用心經營建立台灣農業金字品牌，孕育優質農特產品在國際有口皆碑，有機農業更是冠絕全台，縣內作物包括稻米、西瓜、鶴岡文旦柚、瑞穗蜜香紅茶、舞鶴咖啡、苦茶油、無硫金針等多元化作物，備受國內外消費者喜愛。

大廚來上菜，選用花蓮在地食材金針、有機米、黑米、南瓜、豆腐乳、梅干、椴木香菇、放山雞，郭主義發揮精巧手藝，將在地優質無汙染的農產品烹調成可口佳餚，現場鄉親品嚐後皆讚不絕口，對大廚精湛廚藝給予高度肯定，也讚許花蓮農產的優良品質。



徐榛蔚非常佩服郭主義大廚的精湛手藝，只要見到食材就能發揮巧手烹調出回味無窮的佳餚，每道料理當像畫作般亮眼，徐榛蔚並表示，日後會與郭主廚攜手合作，行銷花蓮優質食材，歡迎各地的民眾到花蓮品嚐各式各樣的花蓮在地美味，享受花蓮的魅力與美食。

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