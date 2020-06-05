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花蓮視訊賣農產！外貿協會與花蓮農友視訊座談　輔導視訊行銷

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▲外貿協會邀請花蓮具外銷規模、能力的農友及企業農代表，透過視訊平台舉辦農產品外銷座談會。（圖／花蓮縣政府提供）

外貿協會邀請花蓮具外銷規模、能力的農友及企業農代表，透過視訊平台舉辦農產品外銷座談會。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升花蓮農業產銷通路智慧化，花蓮縣政府與中華民國對外貿易發展協會4日共同舉辦花蓮縣農產品外銷座談會，邀請20多位縣內具外銷規模、能力的農友及企業農代表，透過視訊平台與中華民國對外貿易發展協會處長吳俊澤等人，共同交流農產品國際貿易經驗，期能帶動台灣農產外銷新契機。


縣長徐榛蔚致詞特別感謝外貿協會分享農特產品展銷到國外洽商平台經驗，今年因為新冠肺炎疫情，全球經濟貿易市場大受影響，如今邁入後疫情時期階段，市場商業模式有所改變，乘著視訊數位連結迎向新時代的趨勢，讓我們未來在國際商場上能透過視訊平台將農特產品展銷至國際，讓台灣的農業在世界被看見。

對外貿易發展協會在視訊會中指出，外貿協會是以協助業者拓展對外貿易為宗旨，提供市場研析及商情、推動國際經貿聯繫、加強數位及電商行銷、培訓國際貿易人才等服務，針對6月12日「香港電商Big Big Shop採購政策媒合會」及6月17日「臺灣有機農產食品線上洽談會」兩場活動進行說明，讓在場與會農友代表瞭解如何與香港、新加坡、英國、荷蘭、菲律賓、加拿大、日本等進口通路業者進行視訊洽談，有助於在後疫情時期與國外買家商洽爭取外銷機會。

花蓮縣政府農業處指出，縣府正規劃今年7月17日下午2時與外貿協會合作辦理「2020年花蓮農產食品國際貿易行銷研習會」，課程內容包括出口實務流程與案例分析、報價策略制定與參展行銷概述、台灣農產品貿易概況與全球布局重點工作、產品包裝設計讓產品會說話等面向，協助本縣農產品經營者了解農產品外銷知識，提升花蓮農產品外銷能力。

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