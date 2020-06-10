創作根留花蓮！雕塑大師康木祥覓落腳良田　徐榛蔚：傾力相助

▲國際雕塑大師康木祥拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮地靈人傑，許多海內外大師級人物皆來此一遊後留下深刻印象，9日下午國際雕塑大師康木祥拜會縣長徐榛蔚，康木祥大師說他已屆耳順，盼能在花蓮尋覓良田，將藝術作品永存花蓮。拜會過程中，雙方相談甚歡，徐榛蔚表示，康木祥老師為國際藝術界所推崇，相遇即是緣分，必定傾力相助在花蓮找尋藝術永駐之地。

康木祥大師遊歷各國，名孚中外，藝術作品遍布國際，曾在德國、紐約等地展覽，讓國際驚艷，作品更受到國際青睞。康木祥大師自13歲即接觸傳統木雕，歷經逾三十多年淬鍊，傳統工藝技法不斷提升，近年更精湛於當代藝術創作，康木祥大師提及，藝術是由內心而生，他多年鑽研木雕，作品細膩而雋永，爾後更嘗試接觸鋼索藝術創作，這一次拜訪花蓮，不僅是大自然的洗禮，更期望未來能將藝術創作根留花蓮。

▲康木祥大師盼能在花蓮尋覓良田，將藝術作品永存花蓮。

徐榛蔚說，絕對敞開雙臂迎接大師駐足花蓮！她也提到，生活皆是美，很榮幸與康木祥大師暢談花蓮藝術文化，經由康木祥大師獨到的藝術眼光，無論是漂流木或退役材料都能經由大師的手，進行再生，轉化，讓大家眼中的廢棄物賦予全新的藝術生命，希冀未來與康木祥大師合作，藉由康老師的視野，讓花蓮再次重生，賦予花蓮藝術新生命。

康木祥大師鑽研於由內向外的「重生」創作，盼望為台灣盡一份心力，2013年受邀至台北，利用台北101大樓退役電梯鋼索進行環保再造工藝，一系列鋼雕作品「無限生命」永久置放於101大樓前；2015年時，亦受邀於德國卡爾斯魯爾城市展出，為慶賀建城300週年；更在雙橡園創作了「雙生」，他說，世界應是共生，共榮，這是和平的代表。康木祥大師至今仍以東方哲學中的「謙虛」做為藝術創作中生生不息的核心價值。

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